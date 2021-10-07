Меркель: Россия пока не использует "Северный поток-2" в качестве рычага давления

"В связи с высокими ценами на газ в Европе растет обеспокоенность тем, что Москва манипулирует энергетическим рынком. Но в настоящее время канцлер Германии не видит оснований так считать", - сообщает деловое немецкое издание Handelsblatt.

"Канцлер Германии Ангела Меркель в настоящее время не видит оснований полагать, что Россия сокращает поставки газа в Европу, чтобы добиться ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море. Она не советует давать мнимые простые объяснения высоких цен на газ, сказала канцлер по окончании саммита ЕС в Словении, отвечая на вопрос Handelsblatt. Россия может поставлять газ только на основе контрактных обязательств, "а не просто так". При этом, по ее информации, не было ни одного заказа на поставку природного газа, "когда Россия сказала бы: "Мы не будем вам его поставлять".

"Заказывается ли достаточно газа или, может быть, высокая цена в настоящий момент является причиной заказа малых объемов?" - в этом заключается вопрос, подчеркнула Меркель. По ее словам, в кругу ЕС было решено следить за развитием ситуации на энергетических рынках и подробнее рассмотреть эту тему на очередном саммите через две недели. Канцлер сообщила, что уже говорила с президентом России Владимиром Путиным о поставках энергоносителей и заполнении европейских газовых хранилищ", - говорится в статье.

"Сам Путин объявил, что увеличит поставки газа в Европу. Россия, по его словам, готова внести свой вклад в стабилизацию ситуации на мировых газовых рынках".

"В связи со стремительным ростом цен на газ в Европе некоторые эксперты недавно предостерегали, что Россия может использовать эту ситуацию в геополитических целях. Кремль стратегически заинтересован в скорейшем запуске балтийского газопровода "Северный поток-2". Однако компания Nord Stream 2 AG, дочернее предприятие российской государственной компании "Газпром", до сих пор не имеет необходимой сертификации", - пишет издание.

"Противники газопровода "Северный поток-2" утверждают, что Россия воздерживается от дополнительных поставок газа в Европу по существующей трубопроводной сети и таким образом намеренно повышает цены на энергоносители в ЕС - с целью оказать давление на органы, отвечающие за допуск в эксплуатацию газопровода".

"Глава "Газпрома" Алексей Миллер в свою очередь утверждает, что низкий уровень запасов газа в Европе является следствием холодной зимы и весны. По его словам, в то время расходовалось больше газа, чем обычно, а пополнение хранилищ удалось начать лишь позднее. Это также повлияло на цены", - передает Handelsblatt.