Станет ли Оман следующей страной, которая пойдет на нормализацию отношений с Израилем?

(...) "В среду высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Израиля дал понять, что султанат Оман может стать следующей страной, которая пойдет на нормализацию отношения с Израилем", - пишет i24news .

"Мы ведем переговоры со всеми странами региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке... тем не менее, каждая из них должна решить, когда для нее наступит подходящее время и как к этому подойти. Мы обращаемся ко всем, особенно к Оману... у нас налажено сотрудничество", - заявил Элиав Биньямин, глава отдела Ближнего Востока и мирного процесса министерства иностранных дел Израиля, во время брифинга для международных СМИ.

"Бенджамин также напомнил, что в прошлом у Израиля было торговое представительство в Маскате, созданное после соглашений в Осло", - указывает издание.

(...) "Султанат Оман долгое время представлялся одной из стран, потенциально готовых установить дипломатические отношения с еврейским государством, после того как он приветствовал подписание Авраамовых соглашений, достигнутых в прошлом году", - говорится в статье

(...) "В 2018 году тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправился в Маскат, это была первая поездка израильского лидера за более чем два десятилетия, для того, чтобы встретиться с султаном Кабусом бен Саидом аль-Саидом, который с тех пор умер и ему на смену пришел его двоюродный брат Хейсам бен Тарик Аль Саид", - отмечается далее.

Однако "Султанат Оман не станет третьей страной Персидского залива (после Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна), которая пойдет на нормализацию отношений с Израилем", - утверждал в июле министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, до тех пор, пока "палестинцы не получат свое собственное государство".