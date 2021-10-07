Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
7 октября 2021 г.
7 октября 2021 г.

Корреспондент | i24news

Станет ли Оман следующей страной, которая пойдет на нормализацию отношений с Израилем?

(...) "В среду высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Израиля дал понять, что султанат Оман может стать следующей страной, которая пойдет на нормализацию отношения с Израилем", - пишет i24news .

"Мы ведем переговоры со всеми странами региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке... тем не менее, каждая из них должна решить, когда для нее наступит подходящее время и как к этому подойти. Мы обращаемся ко всем, особенно к Оману... у нас налажено сотрудничество", - заявил Элиав Биньямин, глава отдела Ближнего Востока и мирного процесса министерства иностранных дел Израиля, во время брифинга для международных СМИ.

"Бенджамин также напомнил, что в прошлом у Израиля было торговое представительство в Маскате, созданное после соглашений в Осло", - указывает издание.

(...) "Султанат Оман долгое время представлялся одной из стран, потенциально готовых установить дипломатические отношения с еврейским государством, после того как он приветствовал подписание Авраамовых соглашений, достигнутых в прошлом году", - говорится в статье

(...) "В 2018 году тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправился в Маскат, это была первая поездка израильского лидера за более чем два десятилетия, для того, чтобы встретиться с султаном Кабусом бен Саидом аль-Саидом, который с тех пор умер и ему на смену пришел его двоюродный брат Хейсам бен Тарик Аль Саид", - отмечается далее.

Однако "Султанат Оман не станет третьей страной Персидского залива (после Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна), которая пойдет на нормализацию отношений с Израилем", - утверждал в июле министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, до тех пор, пока "палестинцы не получат свое собственное государство".

Источник: i24news


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Политика конфиденциальности
 Связаться с редакцией
 Все текстовые материалы сайта Inopressa.ru доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International, если не указано иное.
© 1999-2021 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               