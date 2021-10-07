Россия укрепляет свои позиции на европейском газовом рынке

"Газпром" извлекает выгоду из благоприятной экономической конъюнктуры, однако амбиции Кремля неизбежно натолкнутся на глобальный энергетический переход. Тогда спрос на нефть и газ упадет, что не пройдет без последствий для бюджета страны", - пишет журналист швейцарской газеты LeTemps Эммануэль Гриншпан.

"На данный момент российская экономика находится в сильном положении. В среду цены на газ (ее главный бюджетный ресурс) преодолели исторический уровень в 1600 долларов за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах. В то же время акции российского государственного гиганта "Газпром" бьют рекорды на фондовом рынке. (...) - Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, по сообщению AFP, в среду в кулуарах Петербургского международного газового форума сказал, что "Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодная, "хорошая" для компании", - говорится в статье.

"Президент России Владимир Путин в среду выразил свое злорадство, заявив европейским лидерам, что "вся деятельность Еврокомиссии была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, (...) и оказалось, что эта политика является ошибочной", поскольку, по его словам, текущая цена на газ составляет "более чем в десять раз больше средней цены прошлого года".

"Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов, <...> на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, <...> что эта политика является ошибочной <...>, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей", - отметил он на совещании по вопросам энергетики.

"По мнению эксперта по рынку нефти и газа, партнера RusEnergy Михаила Крутихина, на самом деле, "Газпром" (35% европейского газового рынка) сознательно способствовал резкому скачку цен в Европе, в отличие от Норвегии (30% рынка). В то время как последняя пообещала значительные дополнительные объемы накануне отопительного сезона, "Газпром" дважды перекрывал трубопровод "Ямал-Европа" (который проходит через территорию Белоруссии и Польши), а также "Северный поток-1" для проведения ремонтных работ. Этим летом он также забирал газ из своих подземных хранилищ в Европе вместо того, чтобы заполнять их, как это обычно бывает в жаркое время года. Наконец, российский газовый гигант сократил до жесткого минимума (25% мощности) поставки через ненавистную Украину", - пишет Le Temps.

"Однако Кремль это отрицает, заявляя, что "не имеет никакого отношения" к недавнему скачку цен на газ. "Первое и самое главное: мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может", - заявил в среду официальный представитель президента России Дмитрий Песков. По мнению Михаила Крутихина, Кремль через "Газпром" намерен "шантажировать" европейцев, чтобы заставить их отказаться от постановления, предусматривающего открытие газопроводов российской монополии для конкуренции.

(...) По мнению политолога Павла Баева, "такая мелочность может навредить позициям "Газпрома" на быстро меняющемся рынке. Тем не менее, получение политических очков сегодня важнее для президента Владимира Путина, который более твердо руководит газовым бизнесом, нежели среднесрочными расчетами затрат и выгод ".

(...) Экономист Сергей Алексашенко считает, что глава российского государства ни много, ни мало ожидает, что его европейские коллеги этой зимой "начнут его умолять, обещать, упрашивать и выпрашивать царскую милость, чтобы он открыл все возможные трубы" и что этого ему будет достаточно, поскольку ему нужна "просто картинка, что он великий человек, что он спасает Европу от холода".

(...) "Сегодня в Европе энергетическая политика определяется каждым государством отдельно, но нынешняя напряженность на газовом рынке придает вес сторонникам Евросоюза, выступающим в пользу сплоченности перед лицом России. Сергей Алексашенко считает, что европейцы несут ответственность за неспособность скоординировать свои действия и договориться о рациональном энергетическом переходе с точки зрения структуры энергопотребления (уголь, атомная энергия, природный газ)", - передает автор статьи.

"Назойливое повторение того, что Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа, звучит уже на протяжении десятилетий. В России это получило отклик, многие экономисты встревожены сильной зависимостью федерального бюджета от экспорта энергоносителей. Набат сейчас зазвенел и на высшем уровне. "Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае - к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", - впервые признал доклад Минфина России, опубликованный в пятницу. Энергетический переход постепенно и неизбежно возникает, как призрак, пугающий российский бюджет, более чем когда-либо зависимый от углеводородов", - резюмирует Эмммануэль Гриншпан.