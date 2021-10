7 октября 2021 г. Тереза Брейни | New York Daily News В этом году в США от COVID-19 уже умерло больше людей, чем в прошлом году "В этом году COVID-19 уже убил больше людей в США, чем в 2020 году. По данным Университета Джона Хопкинса, с 1 января зарегистрировано более 353 тыс. смертей от Covid, что примерно на тысячу больше, чем 352 тыс. в прошлом году за первые 10 месяцев пандемии", - сообщает The New York Daily News. "По словам медицинских экспертов, между этими двумя годами есть ключевые различия, которые могут объяснить некоторые изменения, - говорится в статье. - Так, профессор Международного университета Флориды и заведующая кафедрой эпидемиологии доктор Мэри Джо Трепка сообщила The New York Daily News, что гораздо более заразный дельта-вариант увеличил количество случаев заболевания, в результате чего совокупные показатели стали намного выше. Это усугубляется отсутствием коллективного иммунитета из-за низкого уровня вакцинации". "Таким образом, заражению подвергается множество людей, в свете того, что нигде по сути нет коллективного иммунитета, в свете дельта-варианта, который гораздо более заразен", - сказала Трепка изданию. Кроме того, она отметила, что массовая вакцинация не проводилась до весны, а самый большой всплеск в этом году пришелся на январь, после праздников. И, в отличие от 2020 года, в этом году не было повсеместных локдаунов". "Коронавирус в действительности не знает, какой сейчас год, - заметил доктор Дэвид Дауди, доцент эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса. - И смерть в основном приходит волнами". (...) "Также важным моментом является сравнение количества заболевших с количеством смертей, указала Трепка. "Чем больше случаев заболевания, тем больше смертей", - сказала она, хотя это также зависит от того, кто заболевает. Пожилые или уязвимые с медицинской точки зрения люди имеют более высокий шанс серьезного течения заболевания и более высокий уровень смертности", - подчеркивается в статье. "Существует определенный риск смерти во всех возрастных группах, поэтому чем больше случаев, тем больше смертей", - сказала Трепка. "Дельта-вариант также изменил уровень вакцинации, необходимый для коллективного иммунитета, отметила Трепка. "Мы надеемся, что сможем повысить уровень вакцинации, чтобы не получить еще одного значительного всплеска, как этим летом, - подчеркнула она. - Уровень вакцинации, необходимый для получения коллективного иммунитета, зависит от патогена. Когда он очень заразен, нужно вакцинировать гораздо больший процент населения, чтобы получить коллективный иммунитет". "Таким образом, заявили и Трепка, и Дауди, увеличение количества вакцинаций имеет решающее значение для предотвращения еще одной смертоносной волны. "Думаю, будет справедливо сказать, что лучше нам было бы вакцинировать население до этой последней волны, тогда мы могли бы предотвратить значительное число этих смертей", - заявил Дауди в интервью The New York Daily News, имея в виду летний максимум смертей, в основном среди непривитых людей, который начинает сокращаться". (...) Источник: New York Daily News