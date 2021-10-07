Равные права - только не для всех?

"Политик из Левой партии Дитер Дем сделал две прививки, но в Германии ему не выдают сертификат о вакцинации, - пишет немецкий журнал Der Spiegel. - Чем это объясняется и сможет ли ему помочь Еврокомиссия?".

"Сертификат о вакцинации от коронавируса - это как входной билет в другой мир: в Германии он все чаще требуется для участия в общественной жизни (...). Дитер Дем, политик от Левой партии, пока являющийся членом бундестага, как и требуется, уже дважды прошел вакцинацию против коронавируса. Однако сделал это не одной из вакцин, одобренных в Германии, а российским препаратом "Спутник V". Первую прививку он сделал в Москве в мае этого года, а вторую - в Сан-Марино в июле".

"Дем обратился за сертификатом о вакцинации в ведомство по здравоохранению в своем округе Фульда. Однако оно отклонило заявку - и вполне обоснованно, как постановил в пятницу Гессенский административный суд (VGH) в Касселе в рамках ускоренного делопроизводства. Однако Дем не хочет с этим мириться. Тем более что "Спутник V" одобрен и используется в некоторых других странах-членах ЕС. "Это абсурд, - говорит Дем, - что, например, венгру, полностью вакцинированному "Спутником V", разрешается обедать в ресторане в Германии (...), а немцу - в данном случае мне - нет".

"Что требуется для получения сертификата о вакцинации против коронавируса, указано в постановлении федерального правительства о мерах защиты от Covid-19, а именно в пункте 3, - поясняет издание. - Согласно ему, "полная вакцинация" должна быть осуществлена с помощью одной из вакцин, которые указаны в интернете Институтом Пауля Эрлиха. А к ним относятся Biontech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, в том числе и в определенных комбинациях. Но "Спутника V" среди них нет".

"Административный суд в Касселе подтвердил, что в соответствии с этим положением Дем не "выполнил требования для выдачи сертификата о вакцинации". "Российская вакцина "Спутник V" "не была зарегистрирована в Федеративной Республике Германия". Административный суд также прямо указал, что, согласно соответствующему распоряжению ЕС, государство-член ЕС "не обязано" "выдавать сертификат о вакцинации, осуществленной вакциной против Covid-19, которая не разрешена для использования на его территории". Суд оставил открытым вопрос о том, может ли политик в Германии ссылаться на свой сертификат о вакцинации из Сан-Марино, поскольку в данном случае неясно, может ли этот сертификат считаться "равноценным", - говорится в статье.

"Разработанная в России вакцина в настоящее время одобрена по меньшей мере в 70 странах мира - но не в Германии и не в большинстве других стран ЕС. Это связано с тем, что большинство стран ЕС хотят дождаться официального одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Использование "Спутника V" в Венгрии основано на так называемом предварительном разрешении. Словакия закупила 200 тыс. доз препарата, но они еще не были допущены для использования национальным агентством по лекарственным средствам из-за сомнений относительно партии".

"В начале апреля 2021 года EMA начало процесс поэтапной экспертизы "Спутника V", своего рода ускоренную процедуру, при которой на начальном этапе могут быть представлены не все необходимые данные. Однако с тех пор производителю, по-видимому, так и не удалось предоставить данные, необходимые для регистрации препарата в ЕС", - указывает издание.

"Адвокат Дема, известный эксперт по административному праву из Карлсруэ Кристиан Кирхберг, считает, что в Германии должны признаваться и сертификаты о вакцинации из Венгрии, Словакии и даже Сан-Марино, в том числе если вакцинация была осуществлена "Спутником V". На самом деле в этом заключается применяемый в ЕС правовой принцип для защиты так называемых основных свобод, которые включают и свободу передвижения. (...) Однако, как прямо указал административный суд Касселя, государства-члены ЕС могут "принимать меры по ограничению свободного передвижения людей по соображениям защиты общественного здоровья". Франк Шоркопф, эксперт по государственному и европейскому праву из Геттингена, делает из постановления ЕС вывод о том, "что государства-члены не обязаны признавать венгерский сертификат о вакцинации, выданный на основании прививки "Спутником V". Например, владелец ресторана или официант, говорит Шоркопф, не должен признавать сертификат о вакцинации "Спутником" до появления последующих распоряжений - хотя бы потому, что прямая формулировка законодательных положений Германии противоречит этому, а они соответствуют законодательству ЕС".

"Решение административного суда Касселя "не подлежит обжалованию"; это означает, что подать апелляцию в Федеральный административный суд невозможно - вопреки недавнему заявлению Дема. Однако он все еще может подать жалобу в Федеральный конституционный суд. Впрочем, политик из Левой партии сначала решил обратиться к Еврокомиссии с вопросом о том, не дают ли ему положения ЕС и решения Еврокомиссии право ссылаться в Германии на сертификат, выданный в Сан-Марино. (...) По словам его адвоката, сейчас они ждут ответа от Еврокомиссии и затем примут решение о дальнейших действиях", - передает Der Spiegel.