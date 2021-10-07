В Таиланде есть все, кроме туристов

"Таиланд хочет снова открыться для туристов - и при этом идти на минимальные риски. Сработает ли это?", - задается вопросом швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Обстановка в аэропорту Пхукета напоминает фильмы о катастрофических пандемиях, которые обычно не заканчиваются для человечества ничем хорошим: по почти безлюдному зданию снуют сотрудники аэропорта в больнично-зеленых защитных костюмах. Туристам приходится садиться на продезинфицированные пластиковые стулья и передавать дружелюбным, но серьезным сотрудникам документы и справки, которые должны быть при себе в поездке", - повествует журналистка Ане Хебайзен.

"Также нужно показать приложение - которое следует загрузить заранее, закрыв глаза на сомнения, связанные с защитой личных данных. Оно показывает, находитесь ли вы в настоящее время в зоне риска".

"Затем вы выходите на улицу, где вас встречает серьезная женщина за стеклом, которая контактирует с внешним миром и путешественниками только с помощью герметичных перчаток. Она засовывает вам в ноздри палочку для еще одного ПЦР-теста, кивает головой и указывает дорогу к продезинфицированному автобусу".

"Остается только пережить шестичасовой карантин в гостиничном номере, пока не придет (будем надеяться, отрицательный) результат теста из аэропорта. Процедура въезда в Таиланд немного напоминает христианство: рай сначала нужно заслужить", - отмечает издание.

"С июля Таиланд снова решил привлекать туристов с помощью инновационного проекта под названием "Песочница". Расчет таков: туризм должен снова стать возможным, при этом правила остаются строгими, а риск низким".

"Для этого эксперимента был выбран остров Пхукет, который не всегда можно было назвать самым красивым местом в стране из-за его ориентированности на массовый туризм. Но поскольку туристы все еще сдержанно реагируют на предложение "Песочницы", а количество туристов едва достигло уровня 1970-х годов, Пхукет демонстрирует почти пугающее отсутствие суеты и спокойное великолепие. На пляжах практически нет людей, транспорт движется быстро, морская вода чиста как никогда", - повествует издание.

"То, что выгодно большинству туристов, - катастрофа для населения Пхукета, которое на 80% зависит от процветающей туристической отрасли. Мы познакомились с Дао, делающей тайский массаж в одном из крупных отелей острова. (...) По словам Дао, большинство ее коллег, которые зависели от туризма, вернулись в родные деревни. "Жизнь там дешевле. А те, кому везет, находят случайную работу". Но многие уже приготовились к длительным трудностям".

"Коронавирус и растущие экологические проблемы изменят туризм во всем мире: большинство людей, с которыми нам удалось поговорить, сомневаются в том, что Пхукет когда-нибудь снова станет прежним. А некоторые даже говорят по секрету, что туризм, ориентированный на удовольствия, можно смело забыть в том виде, в котором он был здесь до коронавируса".

"Проект "Песочница" рассматривается некоторыми как первая попытка правительства создать более устойчивый, культурный и прибыльный для местного населения туризм. На данный момент отпуск можно провести только в официально сертифицированных отелях и ресторанах, которые обязуются соблюдать все антикоронавирусные правила. На всем Пхукете больше не подают алкоголь, ночных развлечений практически нет. А самым сомнительным заведениям острова сейчас уже не выдают лицензии".

"Так что нужно искать альтернативные занятия. Например, посетить Phuket Art Village в рыбацкой деревне Раваи. Здесь восемь художников объединились в команд и сделали из старых рыбацких лодок маленькие студии и галереи, где они предлагают предметы искусства, абстрактное остроумие которых напоминает дадаистов 1910-х годов. Один из них - Пуи Нгоусири. Что будет с Пхукетом? "У меня нет идей", - говорит Пуи и, будто извиняясь, пожимает плечами".

"Ближе познакомиться с историческим Пхукетом можно во время посещения недооцененного старого города с его архитектурным миксом из португальской и китайской архитектуры. Но и здесь практически нет людей, многие магазины закрыты. (...) Для тех, кто предпочитает не ходить далеко, большинство отелей предлагают кулинарные курсы или занятия йогой и массаж на пустынном пляже".

"Конечно, раньше приехать в Таиланд было гораздо проще. (...) Но Пхукет определенно никогда не был таким уютным и расслабленным со времен хиппи, когда здесь только зарождалась туристическая жизнь. Невозможно представить себе более безопасное путешествие во времена коронавируса, тем более что почти 90% населения Пхукета дважды вакцинировано".

"Удастся ли Пхукету воспользоваться перезагрузкой, чтобы перейти к более умеренному туризму, еще предстоит увидеть. Но красоту этого острова, пожалуй, никогда не получится рассмотреть лучше, чем сейчас", - пишет Tages-Anzeiger.