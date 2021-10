7 октября 2021 г. Дасл Юн и Тимоти У. Мартин | The Wall Street Journal "Игра в кальмара": настоящий телефонный номер в сериале привел к пранк-апокалипсису "В одной из сцен ставшего мегахитом на Netflix сериала "Игра в кальмара" очаровательный незнакомец протягивает визитную карточку обремененному долгами герою. На карточке указан восьмизначный номер телефона. Те, кто звонит, этого не знают, но их приглашают на состязание не на жизнь, а на смерть, где победитель получает крупный финансовый приз. "Кто вы?" - спрашивает Сон Ги Хун, главный герой сериала. Это вопрос - и предложение - которые соблазнили поклонников "Игры в кальмара" по всему миру. В реальной жизни они - от Южной Кореи до Южной Америки - массово набирают телефонный номер в поисках связи с антиутопической драмой, которая неожиданно стала шоу 1 на Netflix в более чем 90 странах", - пишет The Wall Street Journal. "Но этот телефонный номер и даже набранные с ошибками номера принадлежат реальным южнокорейцам, что добавляет непреднамеренного ужаса или, по крайней мере, крайнего раздражения в сериал, уже переполненный и тем, и другим", - говорится в статье. Газета рассказывает о Ханне Ким, 26-летней офисной работнице из Сеула, номер телефона которой отличается от номера в сериале всего двумя цифрами. "(...) Ким заметила всплеск сообщений и звонков от незнакомцев, даже из Колумбии. Большинство людей сразу же вешают трубку. Другие же спрашивают ее: "Это "Игра в кальмара"?" "По ее словам, она обратилась к Netflix и южнокорейской продюсерской компании Siren Pictures с вопросом, что они будут делать с телефонными пранками, но они ответили, что не будут предоставлять финансовую компенсацию таким, как она. (...) "Меня это злит, потому что мне так нравилось смотреть "Игру в кальмара", - признается Ким. "Представительница Netflix сообщила, что компания в сотрудничестве с Siren Pictures проводит редакцию сцены с номером телефона. По состоянию на среду номер телефона все еще появляется в сериале - и в первые секунды официального трейлера "Игры в кальмара", который собрал более 20 млн просмотров на YouTube", - констатирует WSJ. (...) "Игра в кальмара" движется к тому, чтобы стать самым популярным шоу Netflix за всю историю (...). Южнокорейская драма повествует о классовом неравенстве, о чем свидетельствует кровавое и таинственное состязание на выживание, в котором сотни взрослых, имеющих долги, играют в традиционные детские игры за приз примерно в 40 млн долларов", - рассказывает газета. "Основное бремя, связанное с телефонным безумием "Игры в кальмара", принял на свои плечи южнокорейский мужчина в возрасте за 40, владелец малого бизнеса. Номер его мобильного телефона в точности совпадает с вымышленным в сериале. Ему звонят 4000 раз в день - в среднем, раз в 20 секунд или около того - и теперь ему нужны лекарства, чтобы заснуть по ночам, сообщил мужчина местным СМИ в коротких интервью через несколько дней после дебюта "Игры в кальмара", - говорится в статье. "Мужчина рассказал, что сейчас он перестал отвечать на телефонные звонки, но до этого звонившие обычно говорили ему, что хотят поучаствовать в "Игре в кальмара". Он не может просто поменять свой телефонный номер, потому что он связан с его бизнесом. Его жену, номер которой отличается лишь на одну цифру, также подвергли бомбардировке звонками. "Я даже не смотрел "Игру в кальмара", - рассказал этот человек местному телеканалу. - Это ужасный стресс, но я ничего не могу поделать". (...) (...) "Волна звонков, вдохновленных "Игрой в кальмара", во многом противоречит современному поведению. По словам Майкла Дж. Вольфа, генерального директора Activate Inc., консалтинговой компании по технологиям и стратегии, все меньше людей видят причину для того, чтобы позвонить кому-либо, предпочитая текстовые сообщения, видеозвонки в стиле FaceTime или приложения для обмена сообщениями. "Даже я говорю людям, чтобы они сначала написали мне, и тогда я буду знать, что это они, - сказал Вольф. - Текст заменяет звонки". "В США Голливуд может выбирать из 100 различных вариантов чисел, начинающихся с "555". Но создатели фильмов все чаще полагают, что эти цифры могут выглядеть фальшивыми, поэтому использование вымышленных номеров сократилось, говорит ДжейДи Коннор, профессор кинематографического искусства в Университете Южной Калифорнии". (...) "Но случались и огрехи. В фильме 2003 года "Брюс Всемогущий" есть сцена, в которой Бог связывается с главным персонажем через пейджер, при этом номер появляется без кода города, - говорится в статье. - Оказалось, что в реальной жизни такой номер имели несколько человек и как минимум две церкви. Это привело к тому, что в течение двух недель раздавались постоянные звонки в церковь в Северной Каролине, которую в то время возглавлял Брюс Макиннес. Он вспоминает, как один из звонивших спросил: "Это Бог?" Макиннес ответил отрицательно, но тем не менее предложил поговорить о вере. Звонивший повесил трубку". Для тех, кого атакуют после "Игры в кальмары", у Макиннеса есть совет. "Помните, что в конце концов все закончится", - говорит он. (...) "Недавняя выпускница южнокорейского колледжа хочет от Netflix или Siren Pictures только извинений. У 22-летней девушки, которая просит, чтобы назвали только ее фамилию, Чон, номер телефона отличается от номера в "Игре в кальмара" на две цифры. Ей звонят более 100 раз в день, и на странице в Twitter она пожаловалась на харассмент. Но поскольку в настоящий момент она ищет работу, то вынуждена отвечать на все звонки. "Что, если это предложение о работе?" - беспокоится она. Источник: The Wall Street Journal