Лидер СвДП Линднер: "Все беженцы должны вернуться домой"

Лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что приехавшие в Германию беженцы в будущем должны покинуть страну. Об этом он заявил в своем интервью немецкому таблоиду Bild.

"Мы должны сделать так, как это было в 90-е годы во время войны на Балканах. Да, мы поддерживаем беженцев. Но статус беженца не может автоматически давать право остаться в стране на долгое время. Поэтому беженцы должны вернуться на свою родину, как только позволит ситуация", - заявил Линднер.

"Как только наступит мир, беженцы должны будут вернуться, если, конечно, они не будут отвечать критериям нового закона об иммиграции, который предоставит им право на длительное пребывание, - продолжает политик. - Вообще, нет такого права, которое бы позволяло любому человеку самому выбирать ту или иную страну в качестве места жительства".

"К тому же, кто тогда будет восстанавливать Сирию, как не эти люди, которых мы поддержали и частично обучили? - удивляется Линднер. - Мы попросту лишим Сирию всякого будущего".

Также, по мнению Линднера, назад должны будут вернуться и дети беженцев, которые родились уже в Германии. "Да, это так, поскольку факт рождения в Германии никак не связан с немецким гражданством", - заявил политик.