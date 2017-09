7 сентября 2017 г. Кэти Завадски | The Daily Beast Русские стекаются в дома Трампа, чтобы рожать американских граждан Анатолий Кузьмин вытянул руку с синим американским паспортом своей дочери поверх красного российского паспорта и сделал фотографию на пляже во Флориде. "Ура!!! Двойное гражданство доче получено!!!" - написал он в Instagram. Как рассказывает журналистка Кэти Завадски читателям The Daily Beast, "американское гражданство для новорожденной было целью Кузьмина и его жены, знаменитости в Instagram, и они воспользовались услугами бэби-туризма во Флориде, чтобы произвести на свет первого ребенка". "Они - в числе сотен российских родителей, которые, по оценкам, ежегодно стекаются в США из-за мягкого климата, превосходных медицинских услуг и, самое важное, права на американское гражданство при рождении ребенка", - говорится в статье. Многие из этих русских, как Кузьмин и его жена, останавливаются в домах и квартирах во Флориде, владельцем которых является Дональд Трамп, сообщает журналистка. "В то время как Трамп возмущается по поводу рожденных в США детей нелегальных иммигрантов, его объекты недвижимости стали туристическим центром для бэби-туристов из российской элиты", - говорится в статье. Издание обнаружило несколько компаний, которые рекламируют жилье, сдаваемое в наем в объектах недвижимости Трампа для будущих родителей. "И хотя Trump Organization не получает прямой выгоды от субаренды частных квартир в кондоминиумах, она извлекает прибыль с российской клиентуры близлежащего Trump International Beach Resort", - уточняет автор. Недвижимость Трампа во Флориде - удобная опция для богатых русских, которые могут это себе позволить. Компании по бэби-туризму предлагают квартиры в зданиях Трампа в рамках пакетов по цене от 75 тыс. долларов. "SVM-MED, компания по бэби-туризму в Майами, которая также имеет форпосты в Москве и Киеве, предлагает клиентам три пакета услуг, и два верхних уровня рекламируют жилье в Trump Towers, - продолжает Завадски. - Самый дорогой пакет стоит от 84,7 тыс. долларов за квартиру в Trump Tower II с выложенной золотом ванной, а также Cadillac Escalade или Mercedes Benz с водителем". "Еще одно предложение от Status-Med, компании с офисами в Москве и Майами, рекламирует на сайте фирмы пентхаусы в Trump Royale за 7 тыс. долларов в месяц, - сообщает издание. - Status-Med связан с Sunny Mediacal Center - клиникой, расположенной ниже на той же улице, что и объекты недвижимости Трампа на Санни-Айлс. Клиника организует пляжную йогу, встречи и медицинские услуги для будущих мам". Владелица Вера Музыка рассказала, что эти объекты недвижимости пользуются большим спросом у ее клиентов. "А также имя Мелания стало очень популярным", - добавила она. Sunny Medical Center открыто рекламирует гражданство как одно из главных преимуществ, которое получают их клиенты, передает журналистка. Музыка рассказала изданию, что все женщины, использующие услуги Sunny Medical Center, открыто говорят американским чиновникам, что они едут ради бэби-туризма. "Бэби-туризм, это отрасль, переживающая бум благодаря растущему среднему и высшему классу в России и Китае, - говорится в статье. - У этих семей нет планов работать в США, как и платить американские налоги, в то время, как их ребенок будет расти. Скорее, американское гражданство - это дополнительная гарантия безопасности, которую предпочитают иметь богатые после многомесячных каникул на пляжах Майами. Это также дает их детям возможность попытаться получить финансовую помощь в американских школах и более легкий доступ к работе в США". Когда ребенку исполнится 21 года, он или она может подать заявку на воссоединение семьи, чтобы получить для родителей и братьев и сестер, не являющихся гражданами, грин-карту для въезда в США. "Это похоже на то, против чего высказывался Трамп", - комментирует Завадски. "По прошествии почти девяти месяцев с начала президентства Трампа агентства по бэби-туризму продолжают рекламировать услуги для будущих родителей. Трамп перестал продвигать идею оспорить право на гражданство по рождению, хоть и удвоил усилия по планам возведения стены между Мексикой и США", - говорится в статье. Ничего не стоит на пути бэби-туристов, которые летают бизнес-классом. "Когда Трампа выбрали, он сказал, что хочет отменить гражданство, основывающееся на месте рождения. Но он это сказал про людей с Ближнего Востока и из Мексики", - заявила журналистке российская бэби-туристка Татьяна Яныгина. Источник: The Daily Beast