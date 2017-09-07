Следующая холодная война

Доклад предостерегает о том, что Россия ведет в Арктике агрессивную одностороннюю гонку вооружений, которая игнорируется НАТО, а отношения с Западом тем временем становятся все холоднее

"Россия расширяет деятельность своих вооруженных сил в Арктике, учредив военный округ, наращивая учения и создавая новые бригады в регионе", - утверждает The Daily Mail, ссылаясь на новый доклад Центра исследований России при Henry Jackson Society.

"Хотя Великобритания просит НАТО срочно вмешаться и предостерегает, что возможна вторая холодная война, Россия продолжает милитаризацию и освоение природных ресурсов региона", - пишет корреспондент Келли Маклафлин.

Депутат Палаты общин Джеймс Грей заявил: "Мы больше не можем игнорировать растущее военное присутствие России в Арктике. По мере того, как лед тает и в регионе появляются новые коммерческие возможности, Великобритания и ее союзники должны предпринимать больше усилий, дабы гарантировать, что Арктика останется стабильной и мирной".

В докладе сообщается, что Россия создала для координации действий в этом регионе новый "военный округ", как пишет автор, - Объединенное стратегическое командование "Север".

"Дан старт новым арктическим бригадам и флоту ледоколов, Россия также заново открыла базы советских времен. С 2014 года военные учения наращиваются", - говорится в статье. В апреле открылась новая военная база на острове Земля Александры.

"Москва принимает меры, чтобы предъявить претензии на колоссальные нефтегазовые запасы региона, стоимость которых оценивается в 23 трлн фунтов", - пишет издание.

В начале года сообщалось, что Москва приступает к строительству атомных ледоколов, соперничая за господство в приполярных областях с Канадой, США, Норвегией и Китаем.

"НАТО давно упускает Арктику из виду; в его последней по времени "Стратегической концепции", опубликованной в 2010 году, даже нет слова "Арктика". Это следует изменить", - цитирует газета доклад.

Вот еще одна цитата: "Альянсу следует принять стратегию, касающуюся Арктики, и тем самым гарантировать, что будет общее понимание региональных вызовов безопасности, а также всеобъемлющая политика, направленная на противостояние им".

Авторы доклада призывают Россию возобновить участие в "Круглом столе арктических сил безопасности" (ASFR), который собирает делегатов восьми арктических стран, а также Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании.

"Россия из-за срыва, вызванного украинским кризисом, не присутствовала на встречах с 2013 года. ASFR - важная площадка, где обсуждаются вопросы "мягкой" безопасности, и потому Россию следует пригласить к возобновлению участия. Это не только стало бы попыткой минимизировать разногласия и конфликты в будущем, но и, если Москва согласится, станет способом установить, каковы намерения России в регионе", - говорится в статье.

Автор доклада Эндрю Фоксолл заявил: "За последние 10 лет Россия расширила возможности и способности своих вооруженных сил в Арктике в гораздо более мощном и широком масштабе, чем какие-либо действия Запада в тот же период. Национальные интересы России в Арктике объясняют некоторые действия, но не все, ряд действий создает впечатление, что Россия ведет в регионе одностороннюю гонку вооружений. Великобритания мало что может сделать для предотвращения действий России как таковых, но углубленная оценка этих действий и их последствий способствовала бы разработке более эффективной политики".