"Голубые каски" в Донбассе: Путин в роли миротворца?

"Идея отправить миротворцев ООН в конфликтный регион на востоке Украины принадлежит не Владимиру Путину. По иронии судьбы именно Москва постоянно противилась предложению направить "голубые каски" в Донбасс. И вот во вторник президент Путин неожиданно заявил, что Россия внесет соответствующую резолюцию в Совбез ООН", - сообщает Die Presse.

"Неужели Москва хочет закончить войну, которая стала ее теперь тяготить?" - задается вопросом автор публикации Ютта Зоммербауэр.

"До сих пор решение по отправке миротворцев в Донбасс активно поддерживали Киев и западные политики. Для Украины, которая хочет вернуть под свой контроль отделившиеся Луганск и Донецк, приоритетным является размещение "касок" в районах, занятых сепаратистами, и вдоль российско-украинской границы", - говорится в статье. Таким образом, поставки из "государства-агрессора", как теперь именуется Россия, должны быть прекращены.

"По словам президента Путина, российский план не предусматривает этого. Ооновские наблюдатели должны будут располагаться только вдоль линии соприкосновения, практически как наблюдатели ОБСЕ. А эта идея, - уверена Зоммербауэр, - не встретит необходимой поддержки у Киева. Кроме того, согласно идее Путина, миротворцы могут прибыть лишь тогда, когда будет выведено тяжелое вооружение".

Этот пункт, замечает автор, содержится уже в Минских соглашениях от февраля 2015 года и до сих пор не реализован.

"С точки зрения PR-стратегии ход Путина оказался успешным, - полагает журналистка. - Он опередил президента Украины Петра Порошенко, который собирался представить в конце сентября в Нью-Йорке свои планы по размещению миротворческой миссии. Сегодня Москва демонстрирует повышенную активность как здесь, так и в других очагах конфликтов. Она то определяет повестку дня, то примеряет на себя роль миротворца. Даже если однажды на Донбассе появятся миротворцы, они Кремлю не помешают: для него речь идет не о захвате, а о влиянии на Украине".