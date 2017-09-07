Киев обвинил главу МИД Германии в дружелюбном отношении к России

Советник украинского президента по внешней политике Константин Елисеев раскритиковал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля за предложение отменить санкции против России, несмотря на то, что Москва еще не выполнила обязательства по Минским договоренностям, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Как заявил изданию Елисеев, Габриэль "не в первый раз высказывает такие безответственные идеи", а его "последнее предложение напоминает уступки западных стран гитлеровской Германии в 1938 году". В то же время политик поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она "непоколебимо защищала территориальную целостность Украины".

Член СДПГ Габриэль, выступая в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, высказался за то, чтобы "более не привязывать ослабление санкций против Москвы к реализации Минских договоренностей". Определенную роль сыграло предложение российского президента Путина направить миротворцев на восток Украины, пишут журналисты.

"Нет смысла ждать, когда оно (Минское соглашение. - Прим. ред.) будет выполнено, и только тогда снимать санкции с России, - сказал министр. - Давайте по крайней мере добьемся перемирия и отвода тяжелых вооружений и затем в качестве вознаграждения отменим санкции и поможем в восстановлении востока Украины".

Также против идеи Габриэля высказался и глава украинского МИДа Павел Климкин. "Такие сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем", - заявил Климкин Frankfurter Allgemeine. По его мнению, мировое сообщество должно "придерживаться единой позиции до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины".

Год назад во время предвыборной кампании в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании СДПГ уже требовала пойти на уступки Москве - правда, тогда партия выступала за постепенное ослабление санкций в случае постепенной реализации Минских договоренностей, говорится в статье.