Администрация Трампа добивается разрешения ООН на применение военной силы против северокорейских контрабандистских судов

США добиваются разрешения ООН применять военную силу для вступления на борт и ареста северокорейских контрабандистских судов в открытом море, что резко обострит противостояние администрации Трампа с "государством-изгоем". С проектом резолюции ознакомился Foreign Policy.

"Требование дать зеленый свет военным действиям было включено в масштабный американский проект резолюции Совбеза ООН, который может запретить экспорт Пхеньяном нефти, сжиженного газа и текстиля, а также наем северокорейских рабочих, обязанных высылать домой большую часть своих заработков", - уточняет издание.

13-страничный проект осуждает испытание Северной Кореей 2 сентября водородной бомбы и "вопиющее несоблюдение" ею многочисленных предыдущих резолюций Совбеза. Резолюция может дать странам-членам ООН, включая США, право "применять все необходимые меры" для "конфискации и досмотра" грузовых судов, которые были сочтены нарушителями санкций.

"Дипломаты Совбеза утверждают, что проект готовит почву для вероятного столкновения между США, Британией и другими близкими союзниками, с одной стороны, и Россией и Китаем - с другой. Один пункт в тексте американского проекта закроет лазейку, позволявшую экспортировать уголь, железо или железную руду через единственный пограничный переход в Россию из северокорейского города Наджин", - пишет издание.

Один высокопоставленный дипломат Совбеза, ознакомившийся с текстом, назвал "сомнительным" то, что Россия и Китай, два из пяти членов Совбеза, имеющих право вето, позволят принять резолюцию. "Но, по крайней мере, мир увидит, кто есть кто", - отметил он.