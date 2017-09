7 сентября 2017 г. Джеффри Мэнкофф, Джонатан Хиллмен | Financial Times Россия стремится закрыть окно Украины на Запад "В прошлом месяце Россия завершила строительство железной дороги, идущей в обход Украины. Этот проект доверили особому армейскому подразделению, и он был завершен на год раньше запланированного, что подчеркивает его важность для Кремля. Это последний из нескольких инфраструктурных проектов под эгидой России, которые вкупе с опустошением, к которому привел конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбасском регионе, рискуют превратить Украину, исторически служившую мостом между Востоком и Западом, в остров", - пишут заместитель директора Программы по России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон) Джеффри Мэнкофф и директор проекта CSIS "Налаживание связей с Азией" (Reconnecting Asia) Джонатан Хиллмен в статье для Financial Times. Не так давно Украина надеялась стать значительной частью масштабного китайского проекта "Один пояс - один путь", протянувшегося вдоль Евразии и за ее пределами, отмечают авторы. "Идея "Великого шелкового пути" будет активно поддержана Украиной", - сказал тогдашний президент Виктор Янукович в ходе своего визита в Пекин в 2013 году. Были подписаны соглашения, обещавшие 8 млрд долларов китайских инвестиций, в том числе строительство порта в Крыму стоимостью 3 млрд долларов. Но эти сделки пали жертвами вооруженного конфликта, разразившегося в начале 2014 года, говорится в статье. "Это относится и к многочисленным связям, существовавшим между Россией и Украиной, которые или пострадали в ходе боев, или были намеренно разорваны из-за экономического давления", - отмечают Мэнкофф и Хиллмен. "Для обеих сторон в конфликте изменение структуры торговли и перевозок является средством формирования политической и экономической судьбы Украины. В то время как военные силы разрушили основную инфраструктуру, такую как мосты и железные дороги, правительства в Киеве и Москве налаживают новые связи, переориентирующие торговые потоки", - рассуждают эксперты. В то время как Киев стремится изолировать Крым в экономическом отношении, Москва выстраивает новые связи, которые должны еще больше интегрировать Крым в состав России, пишут авторы, указывая, в первую очередь, на такие масштабные проекты, как строительство Керченского моста и ведущей к нему магистрали. "Недавно завершенная железная дорога позволяет обходить 26-километровый участок путей на Украине, освобождая поезда, следующие из России в Белоруссию, Прибалтику и в другие пункты назначения, от необходимости пересекать украинскую территорию. Движение по этому пути может вырасти после введения в эксплуатацию долгожданного "Транспортного коридора Север-Юг" - от Москвы до Мумбая", - говорится в статье. Авторы также упоминают строительство Россией газопроводов в обход Украины - "Северного потока-2" и "Турецкого потока". "Ни один из этих инфраструктурных проектов не меняет ситуацию радикально сам по себе, но взятые вместе, они предполагают все большее отделение украинского государства от его традиционной структуры торговли", - отмечают Мэнкофф и Хиллмен. Так, Евразийский экономический союз вводит новые пошлины, ограничивая возможности торговли для Украины. "Усилия России по изоляции Украины в экономическом плане вынуждают Киев укреплять торговые и логистические связи с Западом. В некотором отношении украинская торговля уже переориентировалась с России на ЕС: в 2016 году на Евросоюз пришлось 37% экспорта Украины, по сравнению с 25% в 2012 году", - указывают эксперты. Они полагают, что Украине и Западу следует еще больше налаживать связи. Этому будет способствовать модернизация инфраструктуры. Авторы отмечают, что подвижной состав украинских железных дорог стареет и нуждается в замене, а дороги не соответствуют международным стандартам. Порты страны выиграют от модернизации пунктов транспортировки зерна. Фабрики также должны быть модернизированы, чтобы больше производимых ими товаров соответствовало стандартам ЕС, советуют они. "Все это потребует инвестиций, а это означает, что Украина должна навести порядок у себя дома. Киев слишком медленно продвигается с реформами по сокращению коррупции, поощрению иностранных инвестиций (например, разрешению иностранцам владеть землей) и приватизации государственных предприятий", - говорится в статье. "Как показывают российские инфраструктурные проекты, мир не стоит на месте. Окно Украины на Запад не будет оставаться открытым вечно", - заключают авторы. Источник: Financial Times