7 сентября 2017 г. Ховард Амос | The Guardian Российские женщины одержали частичную победу в деле по гендерной дискриминации "Аэрофлотом" Две российские стюардессы одержали частичную победу в судебной тяжбе против российского национального перевозчика "Аэрофлот", которого они обвиняют в гендерной дискриминации, сообщает Ховард Амос в британской The Guardian. Суд в Москве пришел к выводу, что правила "Аэрофлота" в отношении "физических размеров" сотрудников незаконны, и приказал компании выплатить компенсации Евгении Магуриной (42 года) и Ирине Иерусалимской (45 лет) в счет заработной платы, недополученной из-за отстранения от самых доходных дальних рейсов авиакомпании, так как их размер одежды - 48 или больше, говорится в статье. "Хотя суд в Москве не удовлетворил в среду все жалобы двух женщин, вердикт является поворотным решением в деле против крупной государственной компании, и он подчеркнул, что женщин в современной России часто судят по их внешности", - отмечает журналист. Как уточняет издание, Магурина получит 17 тыс. рублей, а Иерусалимская - 11 тыс. в погашение задолженности по надбавке к зарплате, а также по 5 тыс. рублей - в качестве компенсации морального вреда. "Между тем компенсация оказалась значительно меньше, чем полмиллиона рублей, которых Магурина добивалась в рамках судебной битвы, начатой ранее в этом году, - пишет корреспондент. - Она также хотела, чтобы "Аэрофлот" признал свою вину в дискриминации по половому признаку". Источник: The Guardian