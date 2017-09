7 сентября 2017 г. Том Филлипс | The Guardian Китай сделает Марс немного ближе: на Тибетском нагорье появится "копия" Красной планеты Чтобы долететь от Земли до Марса, потребуется год, но из международного аэропорта Пекина вы вскоре сможете добраться туда самолетом за какие-то семь часов с небольшим, сообщает корреспондент The Guardian. "На очередном этапе своей "космической гонки" с многомиллиардным долларовым бюджетом Китай объявил, что планирует выстроить в живописном песчаном уголке на Тибетском нагорье копию Марса, которая обойдется в 400 млн юаней (47 млн фунтов)", - говорится в статье. Площадь проектируемой "смоделированной станции Марс" - 95 тыс. кв.км; построят ее в провинции Цинхай, в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе. "Одна часть высокогорного лагеря в "гиперзасушливой" местности будет использоваться для тренировок китайских тайконавтов. Другая часть будет принимать туристов, жаждущих испытать, что такое жизнь на Марсе", - пишет автор, ссылаясь на сообщение китайской телекомпании CCTV. Информагентство "Синьхуа" утверждает, что туристов будут размещать в "модулях", имитирующих внеземные жилища, появится также парк аттракционов на марсианскую тему. "Пекин надеется к 2022 году ввести в строй космическую станцию, где все время будет работать экипаж, а в 2019-м отправить зонд на настоящий Марс", - напоминает издание. Источник: The Guardian