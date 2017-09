7 сентября 2017 г. Дэниел Боффи | The Guardian НАТО обвиняет Россию в блокировании наблюдения за массовыми военными учениями "Глава НАТО обвиняет Россию в том, что она не дает альянсу наблюдать за намеченными на следующую неделю военными учениями "Запад", хотя, как ожидается, в ходе них будет мобилизовано на восточных границах ЕС порядка 100 тыс. российских солдат, - передает Дэниел Боффи в The Guardian. - По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, то, что Россия и Белоруссия предлагают принять троих экспертов альянса, не соответствует международным обязательствам Кремля". "Согласно правилам Организации безопасности и сотрудничества в Европе, сформулированным в Венском документе, страны, проводящие учения с участием более 13 тыс. солдат, должны оповещать другие государства заранее и быть готовыми принять наблюдателей", - говорится в статье. Россия и Белоруссия утверждают, что в учениях "Запад", которые пройдут с 14 по 20 сентября, примут участие порядка 12700 солдат. "Однако НАТО полагает, что в учениях будет участвовать больше солдат. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, присоединившийся к Столтенбергу на базе в Тапе примерно в 75 милях (120 км) от российской границы, подтвердил, что его правительство полагает, будто порядка 100 тыс. российских солдат будут мобилизованы в ходе учений", - передает автор. "Строятся предположения, что Россия может использовать грядущие учения как прикрытие для перевода солдат и вооружений в Белоруссию на постоянной основе или даже наступления на страны НАТО. Москва упорно это отрицает", - говорится в статье. Источник: The Guardian