7 сентября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Тролли" выложили 100 тысяч долларов за политическую рекламу Соцсеть Facebook, и так находящаяся под шквалом критики за ее роль в распространении фейковой информации во время выборов 2016 года в США, сообщила, что в этот период российские пропагандисты, видимо, массово приобретали платную рекламу на ее платформе. Снова "ферма троллей" из Санкт-Петербурга? Как это открытие повлияет на федеральные расследования по "российскому следу"? - пишут СМИ. "В среду представители Facebook заявили конгрессменам, проводящим расследование, что обнаружилось, что во время избирательной кампании в США соцсеть продавала рекламу некой сомнительной российской компании, которая выбрала избирателей в качестве целевой аудитории", - пишет The Washington Post. Осведомленные источники рассказали изданию, что сотрудники Facebook проследили продажи рекламы на общую сумму 100 тыс. долларов до российской "фермы троллей", которая в прошлом продвигала прокремлевскую пропаганду. Согласно записи в блоге Алекса Стеймоса, директора по безопасности Facebook, большая часть рекламных материалов "по-видимому, фокусировалась на том, чтобы придать резонанс разобщающим социальным и политическим призывам широкого идеологического спектра - от вопросов ЛГБТ до межрасовых проблем, иммиграции и права на ношение огнестрельного оружия". "Обнаружилось, что "цифровые следы" 3,3 тыс. материалов вели к российской компании. Затем рабочие группы Facebook выявили 470 подозрительных и, вероятно, обманных аккаунтов и страниц в Facebook, которые, по их мнению, поддерживались из России, имели связи с данной компанией и участвовали в раскрутке рекламных материалов", - пишет газета. Издание приводит слова неназванного сотрудника Facebook: "Есть доказательства, что некоторые из этих аккаунтов связаны с "фермой троллей" в Санкт-Петербурге, которую называют "Агентство интернет-исследований", хотя у нас нет способа подтвердить это по независимым источникам". "Деятельность "Агентства интернет-исследований" и ранее привлекала внимание, - говорится в статье. - Бывшие сотрудники, через записи в интернете и интервью в СМИ рассказавшие о своем опыте в компании, заявили, что их работа предполагала создание подложных аккаунтов в Twitter и Facebook и их использование для распространения прокремлевской пропаганды". "В январском незасекреченном докладе разведывательное сообщество США заключило, что "вероятный финансист" "Агентства интернет-исследований" - это "один из ближайших союзников Путина, связанный с российской разведкой", - цитируют авторы. В компании Facebook полагают, что Россия потратила 100 тыс. долларов на приобретение рекламных площадей в соцсети ради влияния на внутреннюю политику США, пишет немецкий Der Spiegel. В большей части объявлений не было прямых упоминаний выборов или кандидатов, однако "их содержание было нацелено на то, чтобы усилить раскол по таким вопросам, как отношения между различными этносами, миграция, право на владение оружием". Около четверти от общего числа объявлений распространялись только в определенных регионах. В апреле Facebook заявлял о том, что соцсеть была использована в политических целях, а теперь подозрение, что это сделали выходцы из России, укрепилось еще сильнее. Во время предвыборной кампании Facebook обвиняли в недостаточном противодействии манипуляциям общественным мнением через сфальсифицированные новости и пропаганду, напоминает Der Spiegel. "В среду Facebook признал, что обнаружил доказательства, наводящие на мысль, что в период выборов 2016 года [в США] российские пропагандисты приобретали платную рекламу на его платформе", - пишет Vice news. Но мы пока не получили полную картину происходящего, считают журналисты Ной Калвин и Алекс Томпсон. Согласно пресс-релизу, который распространил директор Facebook по безопасности Алекс Стеймос, компания выявила, что с июня 2015 года по май 2017-го 470 "подложных [российских] аккаунтов и страниц" истратили 100 тыс. долларов на размещение около 3 тыс. рекламных материалов на Facebook. Примерно четверть материалов была "географически таргетированными", а около 2,2 тыс. стоимостью 50 тыс. долларов "потенциально имели отношение к политике". Однако, указывает издание, Facebook не приводит конкретные рекламные материалы, которые были размещены за деньги предполагаемыми россиянами. Это значит, что невозможно проанализировать, как эти откровения повлияют на текущие расследования федеральных властей США, противоречило ли размещение этой рекламы американским законам и следует ли ждать новых разоблачений. "Стеймос и Facebook заявили: хотя у них нет четких доказательств того, что рекламные материалы были приобретены россиянами, они полагают, что закупка рекламы исходила от "Агентства интернет-исследований" - "фермы троллей", созданной российским правительством для распространения фейкового контента и пропаганды в соцсетях", - говорится в статье. Но был ли нарушен закон, запрещающий иностранцам вкладывать деньги в оказание влияния на выборы в США? Пока Facebook не предаст рекламу огласке, придется полагаться на слова Алекса Стеймоса. Правовед Рик Хейзен отметил в блоге: "Если реклама в Facebook просто накаляла страсти на тему оружия, но не упоминала, например, о Трампе, хотя была призвана способствовать избранию Трампа, может ли такая реклама быть незаконной? Это более сложный вопрос". Facebook отказался сообщить, покупали ли российские агенты рекламу напрямую или через посредника. "Также остается вопрос, давали ли лица, близкие к избирательному штабу Трампа, указания российским агентам о том, на какие географические точки "таргетировать" рекламу", - отмечают авторы. По их словам, эту версию рассматривают в своих расследованиях американские конгрессмены и, возможно, спецпрокурор Мюллер. "Предоставив новые доказательства российского вмешательства в выборы 2016 года, Facebook сообщил в среду, что он выявил противоречивую рекламу общей стоимостью более 100 тыс. долларов, связанную с острыми вопросами, которая была оплачена сомнительной российской компанией, связанной с Кремлем", - пишет The New York Times. "Большая часть из 3 тыс. рекламных сообщений не относилась к конкретным кандидатам, а была сосредоточена на противоречивых социальных вопросах, таких как расовый, права геев, контроль над оружием и иммиграция, согласно сообщению на Facebook Алекса Стеймоса, главы отделения безопасности компании. Сотрудники Facebook заявили, что фальшивые аккаунты были созданы российской компанией под названием "Агентство интернет-исследований", которая известна тем, что использует аккаунты "троллей" для публикаций в соцсетях и комментариев на новостных сайтах. "Это разоблачение дополняет свидетельства о широком масштабе российской кампании влияния, которая, как заключили американские разведслужбы, имела целью навредить Хиллари Клинтон и поддержать Дональда Трампа во время выборов", - пишет газета.