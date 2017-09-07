"Запад-2017": что на уме у России?

В столице Эстонии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, министры обороны стран-членов Евросоюза обсуждали запланированное создание оборонного союза, сообщает австрийское издание Kurier.

Форму давно обсуждаемый союз обретает на фоне непростых отношений между Россией и ЕС, говорится в статье. "Прежде всего восточноевропейские члены ЕС (...) опасаются новых попыток экспансии со стороны Москвы".

"Усиливают эти опасения и запланированные военные учения, в которых примет участие и союзная России Белоруссия (...). По официальным данным, в учениях "Запад-2017" примут участие до 13 тыс. военных - НАТО, однако, сомневается в достоверности заявленного числа участников".

По оценкам экспертов альянса, в учениях могут быть задействованы до 100 тыс. военнослужащих. "Запад-2017" станет за несколько месяцев до ожидаемого переизбрания Владимира Путина крупнейшими учениями со времен Второй мировой войны", - отмечает автор публикации.

"НАТО исходит из того, что Россия, намеренно занижая число участников, желает обойти обязательства, касающиеся прозрачности учений. В случае, когда в учениях принимают участие более 13 тыс. военных, страна-член ОБСЕ обязана допустить широкомасштабное наблюдение за маневрами". Россия, со своей стороны, называет подобную информацию поводом для наращивания присутствия войск НАТО у российских границ, указывает издание.

"В ходе проводимых раз в два года стратегических учений, по официальным данным, прорабатываются действия по отражению атаки со стороны Запада. Однако многие политики в соседних странах, а также представители белорусской оппозиции сомневаются в ненаступательном характере учений. В ходе этих учений может, к примеру, отрабатываться переброска войск на Запад или молниеносная мобилизация десятков тысяч военных", - полагает автор.

"Программа нынешних учений, - говорится в статье, - схожа с программой учений "Запад-2013", после которых спустя всего несколько месяцев Россия аннексировала в 2014 году Крым - при помощи отработанных на учении действий".

По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, вслед за учениями произойдут "нарушения границы". "Противники белорусского правительства и эксперты на Западе вот уже несколько месяцев выражают опасения в связи с тем, что российские войска могут остаться на территории Белоруссии после окончания учений", - говорится в статье.

После начала украинского кризиса в 2014 году белорусский президент Александр Лукашенко пытается играть роль посредника между Россией и Западом. Однако и в военном, и в экономическом плане страна находится в сильной зависимости от России.

Польский тележурналист Якуб Бернат, работающий на оппозиционном белорусском спутниковом телеканале, говорит и о другой форме зависимости - о "колонизации" белорусского населения российскими СМИ и влиянии Кремля.