Радикализация Балкан - угроза для международной безопасности

Европа забросила балканские страны, где "Исламское государство"* уже расставило своих пешек, пишет в рубрике обсуждений на сайте Le Monde журналист и эксперт по бывшей Югославии Шарль Нонн.

Балканы ушли с радиолокационных экранов после развала бывшей Югославии и окончания войны в Боснии. Теперь Евросоюз разглагольствует о положительных результатах экономического и социального развития региона, отодвигая на второй план сохранение правового государства и демократии. В вопросах безопасности приоритет принадлежит России, Северной Корее и Сирии. Однако усиление радикализма, отмечаемое в течение нескольких лет на Балканах, таит в себе немало потенциальных и реальных угроз, говорится в статье.

Между 1992 и 1995 годом война в Боснии спровоцировала появление контингента иностранных исламистских боевиков, прибывших из Западной Европы и Ближнего Востока. Они внедрились в различные группировки и с тех пор стали содействовать распространению ислама нового типа, нередко связанного с ваххабизмом, который весьма далек от толерантного ислама, свойственного балканским странам, указывает эксперт.

С начала гражданской войны в Сирии число боевиков, уехавших из балканских стран, чтобы присоединиться к "Исламскому государству"*, доходит до 800 человек. Балканские воины ИГИЛ* регулярно заставляют о себе говорить, наподобие такой косовской пропагандистской иконы, как покойный Лавдрим Мухаджери, продолжает автор.

Возвращение сотен этих джихадистов, преодолевающих этнические распри с помощью своего общего опыта на сирийских полях сражений, пугает и приводит в замешательство. ИГИЛ* уже сейчас объявляет Албанию потенциальной мишенью и призывает обезглавливать "неверных" в Сербии и Хорватии, передает журналистка.

В недавнем докладе Европола выражена обеспокоенность потенциалом региона для вербовки, тренировки и поездок экстремистов. Подозрения о существовании джихадистских учебных лагерей дошли до Словении, мирного члена ЕС, где межэтнические конфликты являются фактором, не заслуживающим внимания, пишет Нонн.

Со стороны международного сообщества не прекращаются попытки приспособиться к местным реалиям. 8 сентября соберутся министры внутренних дел стран, вовлеченных в "процесс Брдо-Бриони" (нацеленный на поощрение сближения Балканских стран и Евросоюза), поддержанные международным фондом "Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами" (DCAF), обе инициативы посвящены вопросам безопасности на Балканах. Они там пустят в ход "Интегративное управление внутренней безопасности" (GISI), эта новая методология объединит местных игроков, доноров и международное сообщество вокруг трех столпов: антитеррористическая борьба, подавление организованной преступности и усиление безопасности на границах, передает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.