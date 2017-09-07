В России из-за временного улучшения снова откладываются экономические реформы

После двух лет рецессии Россия явно возобновляет экономический рост. Однако при этом деловые круги не выказывают оптимизма, поскольку Москва по-прежнему не стремится излечивать структурные болезни своей экономики, пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

Какой еще кризис? В заставленных компьютерами офисах "ИТ-парка" в Казани, большого города на берегу Волги, ставшего очагом инноваций, суровый и долгий период рецессии, из которой с трудом выходит Россия, был прекрасным периодом... роста! "Мы ничего не почувствовали. Наш торговый оборот даже утроился за три года", - восторженно говорит Антон Грачев, молодой директор технопарка в сфере высоких технологий, открытого в 2009 году, который сегодня взят за образец. Здесь идет драка за стартапы. Смешанные инвестиции, состоящие из частных фондов и государственной помощи, ускоряют реализацию проектов, говорится в статье.

На расстоянии 700 км от Москвы Казань и ее "ИТ-парк" придают прилив бодрости российской экономике, которая сегодня выходит из двухлетней рецессии, однако не сумела воспользоваться этим для проведения реформ. В преддверии президентских выборов марта 2018 года в деловых кругах разочарование переходит в обеспокоенность. Кризис, вызванный падением цен на нефть и отягощенный вредом от западных санкций против России из-за украинского конфликта, стал очередной упущенной возможностью для модернизации экономики, считает Кенель.

Теперь подъем после спада, похоже, еще меньше побуждает Кремль к переменам. Так, на поверхности последние показатели обнадеживают: формально кризис закрыт, поскольку в России за два первых квартала 2017 года зафиксирован экономический рост, соответственно + 0,5%, далее + 2,5%, отмечает журналист.

И как следствие, это временное улучшение отодвинуло на второй план призыв к переменам. Структурные болезни остались неизменными: сильная зависимость от нефтегазовых отраслей и другого сырья (они представляют собой половину экспорта); незначительность частных инвестиций (два государственных монстра - Сбербанк и ВТБ - раздавили банковский сектор посреди волны чисток); слабое присутствие малых предприятий (они составляют лишь 20% экономики); недостаточное стремление к предпринимательству (всего 2% россиян хотят создать собственное предприятие), продолжает автор.

Экономические условия - не единственный тормоз для реформ. Еще одной причиной является отсутствие прозрачной и честной судебной системы, которая защищала бы предпринимателей и обеспечила истинный климат доверия, необходимый для создания благоприятной деловой обстановки, полагает журналист.

В кремлевской вертикали власти, на фоне клановой борьбы, допускается произвол и использование правосудия для достижения собственных целей. Судебная хроника этого лета снова это подтвердила: близкий к власти Игорь Сечин, всемогущий глава государственной нефтегазовой компании "Роснефть", обвиняется в невидимом управлении двумя крупными судебными процессами. Против либерального экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и против олигарха Владимира Евтушенкова, стоящего во главе компании АФК "Система", пишет журналист.

Эти два дела подтвердили стойкость присущих России старых привычек - закона о праве сильного. Они отдаляют миражи об обещанных переменах и пробуждают чувство глубокого беспокойства в деловых кругах, заключает Кенель.