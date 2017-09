7 сентября 2017 г. Скотт Шейн, Винду Гоэл | The New York Times Фальшивые российские Facebook-страницы заплатили 100 тыс. долларов за политическую рекламу "Предоставив новые доказательства российского вмешательства в выборы 2016 года, Facebook сообщил в среду, что он выявил противоречивую рекламу общей стоимостью более 100 тыс. долларов, связанную с острыми вопросами, которая была оплачена сомнительной российской компанией, связанной с Кремлем", - пишет The New York Times. "Большая часть из 3 тыс. рекламных сообщений не относилась к конкретным кандидатам, а была сосредоточена на противоречивых социальных вопросах, таких как расовый, права геев, контроль над оружием и иммиграция, согласно сообщению на Facebook Алекса Стеймоса, главы отделения безопасности компании. Реклама, демонстрировавшаяся с июня 2015 по май 2017 года, была связана с примерно 470 фальшивыми аккаунтами и страницами, которые компания, по ее словам, закрыла", - говорится в статье. Сотрудники Facebook заявили, что фальшивые аккаунты были созданы российской компанией под названием "Агентство интернет-исследований", которая известна тем, что использует аккаунты "троллей" для публикаций в соцсетях и комментариев на новостных сайтах. "Это разоблачение дополняет свидетельства о широком масштабе российской кампании влияния, которая, как заключили американские разведслужбы, имела целью навредить Хиллари Клинтон и поддержать Дональда Трампа во время выборов", - пишет газета. В среду сотрудники Facebook передали информацию комитетам по разведке Сената и Палаты представителей, которые проводят расследования по российскому вмешательству в американские выборы. Стеймос дал понять, что Facebook также сотрудничает с экспертами в рамках расследования спецпрокурора Роберта С.Мюллера. Депутат Адам Б.Шифф (Калифорния), высокопоставленный демократ в комитете по разведке Палаты представителей, заявил в телефонном интервью, что разоблачение Facebook "безусловно, количественно характеризует использование Россией, по крайней мере, одной социальной медиа-платформы до такой степени детализации, которой ранее не было". Шифф сказал, что у него есть еще вопросы к Facebook, в том числе, когда компания впервые узнала о проблеме, какие настораживающие признаки она обнаружила, насколько изощренной была российская операция и какие шаги компания предприняла для защиты от такой деятельности в будущем. "Соцсеть Facebook, предлагающая рекламодателям адресность сложного уровня, находится в центре скандала в связи с ее ролью в распространении ложных новостных сообщений и другой вводящей в заблуждение информации во время предвыборной кампании", - отмечает издание. "Аудитория для рекламы может быть выбрана самая общая, например американские мужчины среднего возраста, или очень специфическая, как матери, проживающие в Миннеаполисе и любящие церкви и бейсбольную команду Minnesota Twins", - поясняют журналисты. "По заявлению Facebook, некоторые из рекламных объявлений, связанных с российскими аккаунтами, были нацелены на конкретные географические области, что может поднять вопрос о том, способствовал ли кто-то такой адресности", - говорится в статье. Источник: The New York Times