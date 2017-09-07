Россия использовала рекламу в Facebook в политических целях

В компании Facebook полагают, что Россия потратила 100 тыс. долларов на приобретение рекламных площадей в соцсети ради влияния на внутреннюю политику США, пишет немецкий Der Spiegel.

Как говорится в блоге компании, это было установлено во время расследования российского вмешательства в президентские выборы в США. Всего было идентифицировано около 470 аккаунтов, с которых в период с июня 2015 по май 2017 года было подано порядка 3 тыс. объявлений.

В большей части объявлений не было прямых упоминаний выборов или кандидатов, однако "их содержание было нацелено на то, чтобы усилить раскол по таким вопросам, как отношения между различными этносами, миграция, право на владение оружием". Около четверти от общего числа объявлений распространялись только в определенных регионах. Facebook уже проинформировал об этом американские власти, уточняет корреспондент.

В апреле Facebook заявлял о том, что соцсеть была использована в политических целях, а теперь подозрение, что это сделали выходцы из России, укрепилось еще сильнее.

Во время предвыборной кампании Facebook обвиняли в недостаточном противодействии манипуляциям общественным мнением через сфальсифицированные новости и пропаганду, напоминает Der Spiegel.