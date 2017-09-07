Сообщение Facebook о приобретении рекламных материалов россиянами скорее ставит вопросы, чем дает ответы

"В среду Facebook признал, что обнаружил доказательства, наводящие на мысль, что в период выборов 2016 года [в США] российские пропагандисты приобретали платную рекламу на его платформе", - пишет Vice news. Но мы пока не получили полную картину происходящего, считают журналисты Ной Калвин и Алекс Томпсон.

Согласно пресс-релизу, который распространил директор Facebook по безопасности Алекс Стеймос, компания выявила, что с июня 2015 года по май 2017-го 470 "подложных [российских] аккаунтов и страниц" истратили 100 тыс. долларов на размещение около 3 тыс. рекламных материалов на Facebook. Примерно четверть материалов была "географически таргетированными", а около 2,2 тыс. стоимостью 50 тыс. долларов "потенциально имели отношение к политике".

Однако, указывает издание, Facebook не приводит конкретные рекламные материалы, которые были размещены за деньги предполагаемыми россиянами. Это значит, что невозможно проанализировать, как эти откровения повлияют на текущие расследования федеральных властей США, противоречило ли размещение этой рекламы американским законам и следует ли ждать новых разоблачений.

"Не видя рекламы, невозможно это узнать", - сказал эксперт по законам о выборах Иэн Вендеуокер (NYU Brennan Center for Justice).

"Стеймос и Facebook заявили: хотя у них нет четких доказательств того, что рекламные материалы были приобретены россиянами, они полагают, что закупка рекламы исходила от "Агентства интернет-исследований" - "фермы троллей", созданной российским правительством для распространения фейкового контента и пропаганды в соцсетях", - говорится в статье.

Но был ли нарушен закон, запрещающий иностранцам вкладывать деньги в оказание влияния на выборы в США? Пока Facebook не предаст рекламу огласке, придется полагаться на слова Алекса Стеймоса.

"В подавляющем большинстве рекламных материалов, которыми управляли эти аккаунты, не было конкретных упоминаний о президентских выборах в США, голосовании или каком-то конкретном кандидате, - сказано в заявлении Стеймоса. - Реклама и аккаунты, по-видимому, фокусировалась на том, чтобы придать резонанс разобщающим социальным и политическим призывам широкого идеологического спектра, затрагивая разные темы - от вопросов ЛГБТ до межрасовых проблем, иммиграции и прав на ношение огнестрельного оружия".

Правовед Рик Хейзен отметил в блоге: "Если реклама в Facebook просто накаляла страсти на тему оружия, но не упоминала, например, о Трампе, хотя была призвана способствовать избранию Трампа, может ли такая реклама быть незаконной? Это более сложный вопрос".

Facebook отказался сообщить, покупали ли российские агенты рекламу напрямую или через посредника.

"Также остается вопрос, давали ли лица, близкие к избирательному штабу Трампа, указания российским агентам о том, на какие географические точки "таргетировать" рекламу", - отмечают авторы. По их словам, эту версию рассматривают в своих расследованиях американские конгрессмены и, возможно, спецпрокурор Мюллер.