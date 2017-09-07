Почему чеченский автократ вступился за народность рохинджа

Рамзан Кадыров неожиданно примерил на себя роль большого друга мусульман. Но на деле он печется не о страданиях преследуемого мусульманского меньшинства в Мьянме, а о месседже в адрес Путина, пишет в статье на сайте Die Welt журналист Павел Локшин.

Вот уже две недели армия Мьянмы подавляет восстание мусульман рохинджа на востоке страны. Жестокие столкновения привели к тому, что около 123 тыс. представителей мусульманского меньшинства бежали в соседнюю Бангладеш.

"В прошлое воскресенье сотни мужчин - выходцев с российского Северного Кавказа - собрались в российской столице перед зданием посольства Мьянмы, протестуя против преследования мусульман рохинджа и против действий буддийского большинства", - говорится в статье.

"Самым удивительным в московской акции стал тот факт, что проходила она без одобрения властей, но полиция разгонять ее не собиралась - в отличие от протестный акций, устраиваемых критиком Путина Алексеем Навальным, - отмечает журналист. - Десяток омоновцев только наблюдали за происходящим, позволяя демонстрантам грозить буддистам в Мьянме джихадом".

"Подобные призывы являются с точки зрения российского законодательства экстремистскими. Но перед российскими законами "одни равнее других": за демонстрацией в Москве стоит протеже Путина Рамзан Кадыров. У него особый статус среди глав российских субъектов федерации. Ни один другой российский регион не получает такие субсидии из Москвы, как Чечня", - пишет автор, указывая при этом, что до сих пор Кадыров не позиционировал себя как друга мусульман.

Призвав десятки тысяч своих сторонников выйти на акцию в поддержку рохинджа в Грозном, Кадыров обратился к Путину с призывом способствовать прекращению насилия против мусульманского меньшинства в Мьянме. Если Россия поддерживает тех, кто уничтожает мусульман рохинджа, он против такой позиции России, подчеркнул Кадыров.

"Поразительное требование, поскольку Кадыров считается лояльным Путину региональным руководителем, который твердой рукой сохраняет мир в проблемной Чечне", - отмечает автор статьи.

"Ситуация с рохинджа не стояла до сих пор на повестке дня в России, - замечает автор публикации. - Мьянма, между тем, важный рынок для российских вооружений".

Так почему тогда Кадыров рискует идти на конфликт с Путиным? Как считает московский политолог Аркадий Дубнов, акциями протеста в Москве и Грозном Кадыров хочет продемонстрировать Кремлю способность мобилизовать массы, а "высказываниями относительно российской внешней политики он тестирует свой статус". Если Путин не станет критиковать, он может и впредь поступать как хочет.

По мнению эксперта по Чечне Екатерины Сокирянской, "у Кадырова есть амбиции лидера мусульманского мира". Он больше не хочет быть просто региональным политиком, он стремится попасть в центр власти - до сих пор эти попытки были безуспешными.

В понедельник, пишет журналист, Путин осудил проявление насилия в Мьянме и подчеркнул, что любой россиянин имеет право на собственное мнение относительно внешней политики России, в том числе глава Чечни. "Эти заявления однозначно можно расценивать как успех Кадырова", - заключает Локшин.