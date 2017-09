7 сентября 2017 г. Сэм Нанн и Эрнест Дж. Мониз | The Washington Post Глубокий кризис делает необходимым создание контактной группы между Трампом и Конгрессом "В то время как Конгресс возвращается к работе после августовского перерыва, американо-российские отношения находятся в глубокой яме. Это серьезный вызов для наших правительств и опасность для населения обеих стран, да и для всего мира, - пишут в американской газете The Washington Post Сэм Нанн, член Демократической партии из штата Джорджия и сенатор с 1972 по 1997 год, и Эрнест Дж. Мониз, экс-министр энергетики США (2013-2017). Авторы - сопредседатели НКО "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (Nuclear Threat Initiative) - считают, что "возвращение на твердую почту требует немедленных действий по установлению тесного сотрудничества между администрацией Трампа и Конгрессом - путем создания новой двухпартийной контактной группы по образцу той, что была создана в 1980-е годы". Нанн и Мониз имеют в виду Наблюдательную группу Сената по контролю над вооружениями (Senate Arms Control Observer Group), которую учредили сенатор-демократ Роберт Берд и сенатор-республиканец Боб Доул, с тем чтобы регулярно поддерживать связь с госсекретарем Джорджом Шульцем и переговорщиками по контролю над вооружениями в эпоху Рейгана. "Эта группа осуществляла непрерывную и осторожную координацию, и договоры, которые были в конце концов представлены на рассмотрение, получили широкую поддержку и помогли справиться с холодной войной и, в конце концов, ее окончить, - говорится в статье. - Сегодня нам нужно создать похожую структуру, чтобы Конгресс мог сохранять эффективный надзор и подотчетность, в то же время предоставляя политическое пространство и поддержку администрации, чтобы проводить значимые обсуждения по США и России касательно жизненно важных интересов - и поправлять курс, если потребуется". По словам авторов, "бездействие и постоянная дисфункция между исполнительной ветвью власти и Конгрессом еще более затруднит тушение сильных "пожаров", с которыми мы сталкиваемся во многих частях планеты. Вновь установить тесное сотрудничество между Белым домом и Конгрессом посредством контактной группы - это необходимая предпосылка для возобновления сплоченности с НАТО и нашими европейскими партнерами и эффективной связи между Вашингтоном и Москвой по нашим жизненно важным интересам взаимной безопасности. Необходимо разрешить американо-российские отношения по критическим вопросам атомной безопасности, чтобы избежать просчета, который может привести к экзистенциальным угрозам обеим странам", - говорится в заключение. Источник: The Washington Post