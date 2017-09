7 сентября 2017 г. Кэрол Д.Лионниг, Том Гамбургер и Розалинд С.Хелдерман | The Washington Post Российская фирма, связанная с прокремлевской пропагандой, в период выборов в США размещала рекламу в Facebook "В среду представители Facebook заявили конгрессменам, проводящим расследование, что обнаружилось, что во время избирательной кампании в США соцсеть продавала рекламу некой сомнительной российской компании, которая выбрала избирателей в качестве целевой аудитории", - утверждает The Washington Post, ссылаясь на "нескольких лиц, осведомленных о том, что выявила компания". "Как сказали эти лица, сотрудники Facebook сообщили, что проследили продажи рекламы на общую сумму 100 тыс. долларов до российской "фермы троллей", которая в прошлом продвигала прокремлевскую пропаганду", - пишут журналисты Кэрол Д.Лионниг, Том Гамбургер и Розалинд С.Хелдерман. "Источники сказали, что малая доля рекламных материалов, размещение которых началось летом 2015 года, содержала прямые упоминания о кандидатах Дональде Трампе и Хиллари Клинтон. Правда, источники отказались сообщать, которому из кандидатов в рекламе отдавалось предпочтение", - сообщает издание. Согласно записи в блоге Алекса Стеймоса, директора по безопасности Facebook, большая часть рекламных материалов "по-видимому, фокусировалась на том, чтобы придать резонанс разобщающим социальным и политическим призывам широкого идеологического спектра, затрагивая разные темы - от вопросов ЛГБТ до межрасовых проблем, иммиграции и права на ношение огнестрельного оружия". Конгрессмен-демократ Адам Б.Шифф заявил в среду, что информация от Facebook подтвердила один из способов, с помощью которых Россия стремилась вмешаться в политическую жизнь США, и служит "серьезным предостережением нам и другим насчет выборов в будущем", передает издание. Шифф отметил, что остается неясным, "была ли координация действий между "троллями из соцсетей" и избирательным штабом", и указал, что в этом вопросе нужно докопаться до дна. Ссылаясь на неназванные информированные источники, газета пишет: "Facebook обнаружил связь с Россией, проводя расследование, которое началось этой весной в отношении тех, кто покупает политически-мотивированные рекламные материалы. Обнаружилось, что "цифровые следы" 3,3 тыс. материалов вели к российской компании. Затем рабочие группы Facebook выявили 470 подозрительных и, вероятно, обманных аккаунтов и страниц в Facebook, которые, по их мнению, поддерживались из России, имели связи с данной компанией и участвовали в раскрутке рекламных материалов". Издание приводит слова неназванного сотрудника Facebook: "Есть доказательства, что некоторые из этих аккаунтов связаны с "фермой троллей" в Санкт-Петербурге, которую называют "Агентство интернет-исследований", хотя у нас нет способа подтвердить это по независимым источникам". Газета сообщает: "Сотрудник отказался публиковать какие-либо рекламные материалы, след которых вывел на российские компании или организации". Он сослался на ограничения, наложенные политикой Facebook и федеральным законодательством США. Издание отмечает: "Деятельность "Агентства интернет-исследований" и ранее привлекала внимание". "Бывшие сотрудники, публично, через записи в интернете и интервью в СМИ рассказавшие о своем опыте в компании, заявили, что их работа предполагала создание подложных аккаунтов в Twitter и Facebook и их использование для распространения прокремлевской пропаганды", - говорится в статье. "В январском незасекреченном докладе разведывательное сообщество США заключило, что "вероятный финансист" "Агентства интернет-исследований" - это "один из ближайших союзников Путина, связанный с российской разведкой", - цитируют авторы. Источник: The Washington Post