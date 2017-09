7 сентября 2017 г. Мойсес Наим, Эндрю Уэйсс | The Washington Post Свежее антиамериканское вмешательство Путина - Венесуэла "В ходе жесткой расправы с гражданскими протестами против автократического президента гибнут десятки людей. Репрессии выталкивают еще больше людей на улицы, вызывая спираль кровопролития и острую гуманитарную катастрофу. Президент США недвусмысленно заявляет, что жестокий диктатор должен уйти. Европейский союз соглашается, но ни одна крупная страна не решается на прямую военную интервенцию. Вдруг неведомо откуда появляется Владимир Путин и решительно вводит Россию в этот кризис, обеспечив устроившему репрессии диктатору пребывание у власти. Американского президента высмеивают за его нерадивость", - живописуют в The Washington Post бывший министр торговли и промышленности Венесуэлы Мойзес Наим (ныне заслуженный член Фонда Карнеги за международный мир) и специалист по России в администрациях Джорджа Г.У. Буша и Билла Клинтона Эндрю Уэйсс (вице-президент Фонда Карнеги по исследованиям). "К несчастью для президента Трампа, вышеизложенный сценарий отыгрывается снова, в этот раз не в Сирии, а в Венесуэле", - указывают эксперты. "Хотя администрация Трампа высказывалась воинственно и ввела новые санкции против правительства Николаса Мадуро, она странно молчалива по поводу российской роли и, возможно, предпочитает не привлекать внимание к тому, что Москва стала для обанкротившейся страны кредитором последней инстанции", - говорится в статье. "Хотя по сути отношения между Россией и Венесуэлой были, по большому счету, экономическими, международная и внутренняя политика никогда не остаются в стороне. Решение венесуэльского правительства нейтрализовать избранную Национальную ассамблею, вызвавшее эскалацию уличных протестов оппозиции в последние несколько месяцев, мотивировано, прежде всего, потребностью получить ссуду от России", - сообщают авторы. В статье говорится, что правительство Мадуро должно выплатить порядка 5 млрд долларов внешнего долга в ближайшие 12 месяцев. После наложения на Венесуэлу новых финансовых санкций ее государственная нефтяная компания PDVSA (главный поставщик твердой валюты) фактически потеряла способность брать займы в банках США и Европы, чтобы выплатить или рефинансировать большинство этих долгов. "Роснефть" же в апреле одолжила PDVSA более 1 млрд долларов, доведя общую сумму российских ссуд и кредитов, предоставленных в последние несколько лет, до 5 млрд долларов с лишним. "Москва также предложила политическую поддержку. Россия в числе горстки иностранных правительств, поддержавших недавний роспуск Национальной ассамблеи, и главные российские дипломаты, такие как министр иностранных дел Сергей Лавров, рутинно жалуются на то, что внутренний кризис в Венесуэле тайно взращен рукой Соединенных Штатов. Однако помощь Кремля обходится недешево. По слухам, PDVSA ведет переговоры о продаже "Роснефти" акций в других прибыльных нефтяных и газовых проектах с большой скидкой. "Роснефть" также забрала у PDVSA выгодную работу по продаже венесуэльской сырой нефти покупателям в Соединенных Штатах, Азии и далее", - говорится в статье. Источник: The Washington Post