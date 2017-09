7 сентября 2017 г. Джереми Пейдж и Алистер Гейл | The Wall Street Journal За атомным прогрессом Северной Кореи стоят ученые, которые привозят на родину технологии "Когда Северная Корея провела испытание того, что, по ее словам, было произведенной внутри страны водородной бомбой в воскресенье - неделю спустя после запуска своей 18-й баллистической ракеты за этот год, - это стало напоминанием о загадке в центре атомной программы страны, - пишут Джереми Пейдж и Алистер Гейл в американской газете The Wall Street Journal. - Как она так быстро продвинулась, несмотря на согласованные международные усилия держать от нее подальше технологии, связанные с вооружениями?" По словам авторов, "ответ может заключаться в знаниях, которые привезли на родину северокорейские ученые, учившиеся за рубежом, особенно в Китае, иногда очевидным образом нарушая санкции ООН 2016 года, которые запрещают преподавать северокорейцам некоторые предметы". Сотни северокорейских ученых обучались вне страны в последние годы, пишет издание, ссылаясь на проведенную им проверку официальных данных, научных статей и данных из университетов. Многие из них проходили обучение в сферах, которые, по мнению ООН, могут помочь программам Пхеньяна по вооружениям. "Нам следует быть весьма обеспокоенными касательно северокорейских исследователей за рубежом, особенно в Китае", - считает Кацухиса Фурукава, который с 2011 по 2016 год был членом экспертной комиссии, отслеживающей исполнение санкций против Северной Кореи. "Среди подобных ученых - Ким Кён Соль, который, по данным университетских сотрудников, все еще находился в элитном китайском Харбинском политехническом университете более года спустя после того, как ООН ввела свои санкции. Он получал кандидатскую степень по мехатронике - смеси машиностроения, электроники и программирования, - говорится далее. - В марте этого года он опубликовал статью в Китае в соавторстве со старшим инженером военной космической программы Пекина". По просьбе газеты Фурукава проверил статью Кима и пришел к заключению, что она попадает в разряд исследований, запрещенных санкциями ООН. Американские чиновники обеспокоены тем, что Пхеньян использовал отсутствие жестких санкций на образование до запрета ООН 2016 года с тем, чтобы направлять за рубеж ученых и получать обратно знания "двойного назначения" - с гражданским и военным применением, - и что он может продолжить извлекать выгоду из нестрогого соблюдения запрета, передают журналисты. Некоторые чиновники также сказали, что опасаются, что даже при наличии строгого соблюдения санкций, у Пхеньяна может быть уже достаточно местных ноу-хау для его атомных целей. В последние годы на долю Китая пришлась большая часть северокорейских ученых за рубежом, выяснило издание, проверив официальные данные и данные из университетов в странах, где большинство северокорейцев обычно училось. "По сравнению с 354 северокорейскими аспирантами, учившимися в Китае в 2009 году, в 2015 году там обучались 1086 северокорейских аспирантов - это последний год, за который имеются официальные данные, согласно изданию китайского министерства образования, - говорится в статье. - В издании не говорится, в каких вузах они учились и что они изучали". "Направлять больше ученых за рубеж и предоставлять им льготы на родине является центральным элементом политики byungjin (т.е. параллельный прогресс) Ким Чен Ына, нацеленной на развитие атомного оружия и экономики. Эту политику он ввел публично, придя к власти в 2011 году после смерти отца", - отмечают авторы. Как рассказывают журналисты, Ким Кён Соль приехал в Китай в рамках соглашения о сотрудничестве, подобие которого с 2010 года подписали несколько китайских университетов с северокорейскими университетами, включая два вуза, которые, по сообщениям экспертов ООН, поставляют сотрудников и технологии для программы атомных вооружений Пхеньяна. Речь идет об Университете имени Ким Ир Сена и Политехническом университете имени Ким Чхэка, где учился Ким Кён Соль. "Харбинский политехнический университет, известный как HIT, - это одна из самых лучших китайских школ инженерного дела, проводящая засекреченные оборонные и космические исследования, а также регулярные гражданские исследования, - говорится далее. - У этого вуза есть соглашения о сотрудничестве с Политехническим университетом имени Ким Чхэка и Университетом имени Ким Ир Сена, которые в 2013 году направили туда первую группу из 12 аспирантов и студентов постдокторантуры для поступления, согласно сайту HIT. Это число возросло до 28 к 2015 году". Ким Кён Соль был в первой группе. В завершение издание сообщает, что северокорейцев подозревают в нарушении библиотечных правил, а именно в скачивании десятков тысяч статей из баз данных, доступ к которым получают по подписке. Это произошло в недавние месяцы, по крайней мере, в двух китайских вузах, включая HIT, согласно университетским сотрудникам и студентам. При участии Дэниэла Стейси и Керстен Чжан Источник: The Wall Street Journal