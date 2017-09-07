За атомным прогрессом Северной Кореи стоят ученые, которые привозят на родину технологии

"Когда Северная Корея провела испытание того, что, по ее словам, было произведенной внутри страны водородной бомбой в воскресенье - неделю спустя после запуска своей 18-й баллистической ракеты за этот год, - это стало напоминанием о загадке в центре атомной программы страны, - пишут Джереми Пейдж и Алистер Гейл в американской газете The Wall Street Journal. - Как она так быстро продвинулась, несмотря на согласованные международные усилия держать от нее подальше технологии, связанные с вооружениями?"

По словам авторов, "ответ может заключаться в знаниях, которые привезли на родину северокорейские ученые, учившиеся за рубежом, особенно в Китае, иногда очевидным образом нарушая санкции ООН 2016 года, которые запрещают преподавать северокорейцам некоторые предметы".

Сотни северокорейских ученых обучались вне страны в последние годы, пишет издание, ссылаясь на проведенную им проверку официальных данных, научных статей и данных из университетов. Многие из них проходили обучение в сферах, которые, по мнению ООН, могут помочь программам Пхеньяна по вооружениям.

"Нам следует быть весьма обеспокоенными касательно северокорейских исследователей за рубежом, особенно в Китае", - считает Кацухиса Фурукава, который с 2011 по 2016 год был членом экспертной комиссии, отслеживающей исполнение санкций против Северной Кореи.

"Среди подобных ученых - Ким Кён Соль, который, по данным университетских сотрудников, все еще находился в элитном китайском Харбинском политехническом университете более года спустя после того, как ООН ввела свои санкции. Он получал кандидатскую степень по мехатронике - смеси машиностроения, электроники и программирования, - говорится далее. - В марте этого года он опубликовал статью в Китае в соавторстве со старшим инженером военной космической программы Пекина". По просьбе газеты Фурукава проверил статью Кима и пришел к заключению, что она попадает в разряд исследований, запрещенных санкциями ООН.

Американские чиновники обеспокоены тем, что Пхеньян использовал отсутствие жестких санкций на образование до запрета ООН 2016 года с тем, чтобы направлять за рубеж ученых и получать обратно знания "двойного назначения" - с гражданским и военным применением, - и что он может продолжить извлекать выгоду из нестрогого соблюдения запрета, передают журналисты. Некоторые чиновники также сказали, что опасаются, что даже при наличии строгого соблюдения санкций, у Пхеньяна может быть уже достаточно местных ноу-хау для его атомных целей.

В последние годы на долю Китая пришлась большая часть северокорейских ученых за рубежом, выяснило издание, проверив официальные данные и данные из университетов в странах, где большинство северокорейцев обычно училось. "По сравнению с 354 северокорейскими аспирантами, учившимися в Китае в 2009 году, в 2015 году там обучались 1086 северокорейских аспирантов - это последний год, за который имеются официальные данные, согласно изданию китайского министерства образования, - говорится в статье. - В издании не говорится, в каких вузах они учились и что они изучали".

"Направлять больше ученых за рубеж и предоставлять им льготы на родине является центральным элементом политики byungjin (т.е. параллельный прогресс) Ким Чен Ына, нацеленной на развитие атомного оружия и экономики. Эту политику он ввел публично, придя к власти в 2011 году после смерти отца", - отмечают авторы.

Как рассказывают журналисты, Ким Кён Соль приехал в Китай в рамках соглашения о сотрудничестве, подобие которого с 2010 года подписали несколько китайских университетов с северокорейскими университетами, включая два вуза, которые, по сообщениям экспертов ООН, поставляют сотрудников и технологии для программы атомных вооружений Пхеньяна. Речь идет об Университете имени Ким Ир Сена и Политехническом университете имени Ким Чхэка, где учился Ким Кён Соль.

"Харбинский политехнический университет, известный как HIT, - это одна из самых лучших китайских школ инженерного дела, проводящая засекреченные оборонные и космические исследования, а также регулярные гражданские исследования, - говорится далее. - У этого вуза есть соглашения о сотрудничестве с Политехническим университетом имени Ким Чхэка и Университетом имени Ким Ир Сена, которые в 2013 году направили туда первую группу из 12 аспирантов и студентов постдокторантуры для поступления, согласно сайту HIT. Это число возросло до 28 к 2015 году". Ким Кён Соль был в первой группе.

В завершение издание сообщает, что северокорейцев подозревают в нарушении библиотечных правил, а именно в скачивании десятков тысяч статей из баз данных, доступ к которым получают по подписке. Это произошло в недавние месяцы, по крайней мере, в двух китайских вузах, включая HIT, согласно университетским сотрудникам и студентам.

При участии Дэниэла Стейси и Керстен Чжан