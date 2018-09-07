Британские активы российских олигархов, в том числе Абрамовича, могут конфисковать

После обнародования информации по Солсбери могут быть конфискованы британские активы десятков российских олигархов, сообщает журналист The Daily Mail Джейсон Гроувс.

Автор статьи пишет: "По словам источника в Уайтхолле, в ближайшие месяцы Национальное агентство по борьбе с преступностью может принять меры в отношении "более чем 100 иностранцев" по "запросам относительно имущества необъясненного происхождения". Большинство из них, надо понимать, россияне".

В рамках запросов иностранцы, подозреваемые в связях с коррупцией или организованной преступностью за рубежом, должны показать в суде, за счет чего финансировались их недвижимость и активы в Британии. "Если они не могут продемонстрировать, что активы были получены законно, власти могут потребовать конфискации", - говорится в статье.

Летом министры подверглись критике, когда выяснилось, что эти запросы использовались лишь трижды. Однако источник в Уайтхолле сообщил: "Происходит много чего такого, о чем общественность знать не может, например, о визах и расследованиях в отношении капиталов отдельных лиц. Национальное агентство по борьбе с преступностью рассматривает более ста случаев, но такие вещи требуют времени. Люди, возможно, заметили, что Роман Абрамович больше не появляется в стране".

Генеральный прокурор Джеффри Кокс сообщил в Палате общин, что в ближайшие месяцы будет издано "значительное количество" запросов относительно имущества необъясненного происхождения. Он заявил: "Они представляют собой новый инструмент, и мы на данный момент ищем, правительство и правоохранительные органы ищут правильные и подходящие случаи для их использования. Я еще не знаю, существуют ли какие-то оценки возможных результатов их применения, но я ожидаю, что в ближайшие месяцы будет задействовано значительное количество запросов".

"На Даунинг-стрит заявили, что Великобритания также предпринимает больше шагов, чтобы остановить на границе всякого, кто подозревается во "враждебной государственной деятельности". Российские олигархи, связанные с Путиным, сталкиваются в Лондоне с целым рядом ограничений, включая обыски частных самолетов", - сообщает автор статьи.

"Официальные лица уже проводят проверки всех виз Tier 1, которые позволяют жить в Великобритании иностранным гражданам, инвестирующим не менее 2 млн фунтов стерлингов", - добавляет Гроувс.

В числе россиян, которые, по оценкам автора, могут столкнуться с преследованиями, - Игорь Шувалов, Андрей Якунин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Эльсина Хайрова.