Вот как легко организм дает себя перехитрить и извлекает из этого пользу

"Эффект плацебо - это половина успеха лечения. Если бы медики использовали его целенаправленно, некоторые пациенты могли бы быстрее выздоравливать, а другие - глотать меньше лекарств", - считает журналистка Focus Петра Апфель.

Немецкие ученые, объединившиеся в ассоциацию Placebo Competence, поставили себе целью привлечь к эффекту плацебо больше внимания в современной медицине. "Неврологи и психологи убеждены в том, что с помощью целенаправленного использования эффекта плацебо можно усилить любое терапевтическое воздействие и, прежде всего, максимально увеличить эффект медикаментозного лечения", - говорится в статье.

"Нет ни одного медицинского вмешательства, в котором эффект плацебо не играл бы никакой роли", - уверен Винфрид Риф, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии в Марбургском университете.

"Например, современные методы диагностической визуализации, в частности, МРТ, показывают, что в экспериментах с ложными лекарствами задействованы те же зоны мозга, что и в случаях с настоящими медикаментами. Риф говорит: "При других измерениях также можно увидеть, что препараты плацебо меняют биологические процессы". Это касается иммунной реакции, передачи нервных импульсов или выброса гормонов", - передает Апфель.

"Исследования невролога Ульрике Бингель из Университетской клиники Эссена, например, показали, что обезболивающее действует в два раза лучше, когда пациенты испытывают положительные ожидания, - продолжает журналистка. - Обезболивающие также имеют более выраженный эффект в случаях, когда испытуемые уже принимали их ранее и помнят об их положительном действии".

Апфель приводит в качестве примера еще один эксперимент: "В исследовании с участием пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, Фабрицио Бенедетти, эксперт по плацебо из Туринского университета, смог доказать, что ожидание воздействия лекарства вкупе с опытом применения настоящего медикамента в прошлом позднее позволяет действовать и препарату плацебо: после инъекции "ненастоящего" дофамина повышение активности головного мозга и ослабление мышечного тонуса происходило только у пациентов, которым ранее однажды помог настоящий препарат. Другие на ложное лекарство не отреагировали".

Эффект от плацебо наиболее вероятен в случаях, когда речь идет о субъективных ощущениях пациента: болях, депрессиях, усталости, синдроме раздраженного кишечника и других психосоматических жалобах, поясняет журналистка.

"Например, антидепрессанты: "Мета-анализ различных исследований только недавно показал их крайне малое преимущество в сравнении с плацебо. Если говорить утрированно, то зачастую антидепрессанты являются препаратами плацебо с побочными действиями". Для психолога и эксперта по плацебо Рифа это означает, что в некоторых случаях с помощью ложных медикаментов можно добиться большего - без побочных действий", - говорится в статье.

"Сегодня биохимические и биомеханические процессы переоцениваются", - отмечает Риф. Медицине "не следует отдавать эффекты плацебо и ноцебо гомеопатии и другим полностью альтернативным методам лечения - в интересах пациентов", считает эксперт.