Отмывание денег для россиян

"Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, - пишет журналист Frankfurter Rundschau Томас Борхерт. - Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников".

Объем незаконных денежных потоков намного превышает сумму в 10 млрд долларов грязных российских денег, в отмывании которых признался в 2017 году Deutsche Bank, отмечает автор статьи.

"Для Danske Bank, который, как и Deutsche Bank, раньше являлся бесспорно ведущим финансовым институтом собственной страны с элитными клиентами, ситуация может стать еще хуже, - полагает Борхерт. - После того как стали известны новые данные, акции банка упали на 6,2%".

"По сообщениям СМИ, клиентами отделения для нерезидентов, которое приносило банку большую прибыль, были, среди прочего, семья Путина и российская спецслужба ФСБ. Прокурор Таллина Марек Вахинг сообщил газете Berlingske, что в деле орудовали "профессиональные кукловоды": "В этой машине по отмыванию доходов деньги беспорядочно переводятся туда-сюда с помощью большого количества компаний, юридических лиц и сложных структур", - передает издание.

"Возможно, скандал уже стоил человеческой жизни: известный в качестве "охотника за отмыванием денег" американский бизнесмен Билл Браудер выступил с обвинением как против 26 бывших сотрудников эстонского филиала Danske Bank, так и против самого банка, так как считает себя вместе со своей инвестиционной компанией Hermitage Capital потерпевшим. Его российский адвокат Сергей Магнитский умер при загадочных обстоятельствах в московской тюрьме", - напоминает Борхерт.