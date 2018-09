7 сентября 2018 г. Дэвид Бонд, Генри Фой | Financial Times Нападение с "Новичком" дает представление о наводящей страх военной спецслужбе Путина Была ли попытка убить Сергея Скрипаля и его дочь работой халтурной или намеренно грубой - вопрос открытый. Британия обвинила в операции ГРУ - российскую военную разведку, которая обычно не ассоциируется с провалами, пишут журналисты Financial Times Дэвид Бонд и Генри Фой. "Возникает тревожная и проблематичная риторика о том, что российское ГРУ - это какая-то кучка растяп, - считает эксперт по России Марк Галеотти. - Это неверно и упускает из виду главное. В обычаях ГРУ - идти на риск, чтобы не упустить возможности, даже если это не всегда удастся". ГРУ было сформировано в 1918 году как разведывательное крыло вооруженных сил, призванное конкурировать с внутренней службой безопасности КГБ. "Оно считается самой секретной и эффективной спецслужбой страны", - говорится в статье. Директор Московского центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил: "Это был бриллиант советской разведки, который в значительной мере оберегался и поддерживался в рабочем состоянии. Короче говоря, ГРУ - это сливки российских вооруженных сил". "ГРУ обычно предпочитает набирать в свои ряды не выдающихся, но непроверенных молодых выпускников университетов, а более опытных, зрелых и закаленных в боях сотрудников российских вооруженных сил", - пишут авторы статьи. "Они очень закрытые, очень скрытные. На российском телевидении много интересных сюжетов о том, как КГБ или ФСБ спасали мир, но ничего не говорят о ГРУ. Они были созданы с тем, чтобы оставаться в тени, и им это нравится", - рассказал близкий к российским вооруженным силам госслужащий. В последние несколько лет стремление спецслужбы к секретности оказалось под угрозой из-за ряда обвинений в причастности к операциям - от аннексии Крыма до кибератак на выборы в США. "Высшие чины сильно нервничали из-за разоблачений деятельности ГРУ, опирающихся на источники внутри страны, но я думаю, что они воспримут заявления западных стран и западных СМИ [о деле Скрипалей] просто как часть игры", - сказал собеседник FT на условиях анонимности. То, что бывший российский шпион и его дочь выжили, критики считают доказательством того, что задание в итоге было провалено. Но и в этом можно усомниться, поскольку в основе лежит предположение о том, что нападение было "мокрым делом", отмечают авторы статьи. Профессор Букингемского университета Энтони Глис указал на близость Солсбери к штаб-квартире британской армии и другим важнейшим военным объектам: "Я знаю людей, которые говорят, что все это выглядит дилетантством, поскольку они не убили Скрипалей. Но, возможно, важнее всего было не убить Скрипалей, а показать, что Россия может безнаказанно нанести удар в сердце британских вооруженных сил". Эту версию, по мнению журналистов FT, подтверждает то, как небрежно Петров и Боширов избавились от флакона из-под духов, в котором было нервно-паралитическое вещество. В итоге это привело к смерти Дон Стерджес и заражению Чарли Роули. "Их не волнуют случайные жертвы, - заявил бывший директор Центра правительственной связи Великобритании Роберт Ханниган. - В России порог риска совершенно другой, чем у нас". Источник: Financial Times