7 сентября 2018 г. Генри Фой | Financial Times Союзник Путина, по всей вероятности, сохранит власть над Москвой в качестве мэра "Один из ближайших союзников Владимира Путина, по всей вероятности, будет с легкостью переизбран на пост мэра Москвы в это воскресенье", - полагает Financial Times. "Это голосование подтвердит прочность российской правящей "политической машины", несмотря на рост народного недовольства реформами российской пенсионной системы", - пишет журналист Генри Фой. "Сергей Собянин, бывший глава президентской администрации Путина, остается одним из ключевых элементов президентского "аппарата управления", если учесть величину и экономическую значимость Москвы, а также роль этого города как места многих из крупнейших акций протеста против Кремля. Благодаря восьми годам руководства столицей он стал членом клики должностных лиц, которая может сыграть роль в координации потенциального отхода Путина от власти", - говорится в статье. "Мэр не сталкивается с серьезными вызовами на выборах, которые ознаменовались отсутствием реалистичных альтернатив и административным арестом самого видного оппозиционного деятеля в стране - Алексея Навального", - пишет издание. Сторонники Собянина "оклеили Москву подробными сообщениями о достижениях мэра, в то время как эфирное время для его соперников ограничено", пишет газета. По мнению издания, на популярность Собянина также сработали усилия сделать Москву красивее и состоявшийся в этом году чемпионат мира по футболу. По соцопросам, проведенным государственными компаниями, Собянина поддерживают от 65% до 70% московских избирателей, а из остальных четырех кандидатов никто не собрал более 14%. Но, как ожидается, явка на выборы мэра не превысит 30%. "Это указывает на вечную проблему администрации Путина, которая успешно нейтрализовала серьезные вызовы своей власти, но ценой апатичного отношения общества к демократическому процессу", - пишет издание. Источник: Financial Times