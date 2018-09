7 сентября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Не "мокрое дело", а дерзкая операция устрашения "Российским государственным террором" называет западная пресса отравление в Солсбери. Расследование британских спецслужб раскрывает "преступную халатность" агентов ГРУ на британской земле, пишут обозреватели. Однако аналитики не согласны с выводом о "халтурной, дилетантской" работе российской спецслужбы: целью ГРУ могла быть рискованная, дерзкая операция запугивания западных спецслужб. По мнению Independent, эскалация конфликта в сторону односторонней холодной войны навредит скорее Британии, чем России. NYT сообщает, что Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой, и проводит параллели с судьбой Литвиненко. "Российский государственный террор" - так озаглавлен материал швейцарского издания Tages-Anzeiger. "Холодно представленный Терезой Мэй результат расследования, проведенного британскими службами безопасности по делу о покушении на Сергея Скрипаля, не удивляет никого, - пишет корреспондент издания. - По-настоящему вызывают потрясение его детали. Они описывают, насколько преступно-халатно, легкомысленно и бесцеремонно действовали оба агента на британской земле". "Российское государство небрежно и даже расчетливо пошло на риск того, что погибнуть могло и несметное количество невинных людей. Это нельзя назвать иначе как государственным террором", - утверждает автор публикации. "Ничто в поведении Путина не дает оснований для возможных сомнений в том, что покушение с использованием яда было совершено по приказу его правительства и его спецслужбой. Хладнокровно, бесчеловечно", - констатирует издание. Была ли попытка убить Скрипаля и его дочь работой халтурной или намеренно грубой - вопрос открытый. Британия обвинила в операции ГРУ - российскую военную разведку, которая обычно не ассоциируется с провалами, пишет Financial Times. "Возникает тревожная и проблематичная риторика о том, что российское ГРУ - это какая-то кучка растяп, - считает эксперт по России Марк Галеотти. - Это неверно и упускает из виду главное. В обычаях ГРУ - идти на риск, чтобы не упустить возможности, даже если это не всегда удастся". То, что бывший российский шпион и его дочь выжили, критики считают доказательством того, что задание в итоге было провалено. Но в этом можно усомниться, поскольку в основе лежит предположение о том, что нападение было "мокрым делом", отмечают авторы статьи Дэвид Бонд и Генри Фой. Профессор Букингемского университета Энтони Глис указал на близость Солсбери к штаб-квартире британской армии и другим важнейшим военным объектам: "Я знаю людей, которые говорят, что все это выглядит дилетантством, поскольку они не убили Скрипалей. Но, возможно, важнее всего было не убить Скрипалей, а показать, что Россия может безнаказанно нанести удар в сердце британских вооруженных сил". Эту версию, по мнению FT, подтверждает то, как небрежно Петров и Боширов избавились от флакона с ядом. В итоге это привело к смерти Дон Стерджес и заражению Чарли Роули. "Их не волнуют случайные жертвы, - заявил бывший директор Центра правительственной связи Великобритании Роберт Ханниган. - В России порог риска совершенно другой, чем у нас". "Как утверждается, отравленный экс-сотрудник российских спецслужб сотрудничал с испанской разведкой" - сообщает в заголовке The New York Times. "По-видимому, экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль (...) в последние годы сотрудничал с офицерами разведки в Испании - стране, ведущей жаркую битву с российскими организованными преступными группировками, некоторые из которых имеют связи с российским правительством", - утверждают журналисты Майкл Швирц и Хосе Баутиста. Авторы статьи ссылаются на два источника - неназванное высокопоставленное должностное лицо Испании и испанского журналиста и писателя Фернандо Руэду. Уйдя на покой в Великобритании, Скрипаль "продолжал проводить брифинги для сотрудников спецслужб в Чехии и Эстонии, как говорят европейские должностные лица. Теперь складывается впечатление, что он также проявлял активность в Испании", пишет газета, отмечая параллель между судьбами Скрипаля и Александра Литвиненко. "Испанские власти признали, что привлекли Литвиненко к кампании против деятелей российской организованной преступности в Испании", - напоминают авторы. Газета сообщает: "В последние годы Скрипаль возвращался в Испанию для нескольких встреч с офицерами ее разведслужбы - Центра национальной разведки (CNI), хотя содержание и конкретные даты этих встреч засекречены, говорят высокопоставленное испанское должностное лицо и испанский писатель Фернандо Руэда". Издание полагает: поездки Скрипаля не были противозаконными или необычными для экс-сотрудника спецслужб, но его бывшие российские коллеги могли расценить их по-другому. Газета пересказывает слова Александра Гусака, которого называет "полковником (по данным российских СМИ - подполковник. - Прим. ред.) ФСБ в отставке". "Русские, сказал он, питают что-то вроде генетической антипатии к предателям, хотя и добавил, что если бы он совершил нападение на Скрипаля, то воспользовался бы "мечом, а не пульверизатором", - говорится в статье. "После атак с применением "Новичка" в Солсбери российское государство развязало онлайн-кампанию дезинформации", - утверждает журналистка британской The Times Фиона Гамильтон. Газета ознакомилась с британским "правительственным досье, где детально описаны 37 различных ложных версий нападения с применением яда, которые можно связать либо с российским государством, либо с его опосредованными силами; эти версии распространяются в интернете с марта". Неназванный источник в британских правительственных кругах сказал: "Версии, которые распространяются до настоящего момента, не возымели большой популярности за пределами российских государственных СМИ и склонных к конспирологии онлайн-сообществ. (...) Благодаря недавним мерам, принятым ИТ-индустрией, особенно компанией Twitter, организовывать дезинформационные кампании стало труднее и дороже". Патриция Льюис, научный директор британского аналитического центра Chatham House, указала, что наблюдатели сочли эту операцию неудачной, недостаточно профессиональной для ГРУ. Льюис добавила: "На мой взгляд, они хотят сказать спецслужбам: "Что вы сделаете по этому поводу?" Это полностью гармонирует с дерзостью всей операции". "Дальнейшие меры против России из-за отравления Скрипалей в конце концов навредят Великобритании", - полагает колумнистка Independent Мэри Дежевски. Дипломатический урон очевиден для всех. Премьер Тереза Мэй "повторила привычную череду претензий к России из-за ее "поведения" и изложила, какие меры примет Великобритания в дальнейшем", пишет Дежевски. Но трудно понять, какие еще действия могут быть предприняты: дальнейшие высылки дипломатов представляются маловероятными, а ввести санкции может оказаться сложно. Европейская солидарность уже не та, что прежде, отмечает автор. Отношения с Россией начали налаживать Германия, Франция и Австрия, не говоря уже о закулисных отношениях между Москвой и Трампом, отмечает Дежевски. "Поскольку в отношениях между ЕС и Великобританией сейчас близится обратный отсчет до "Брекзита", Британия рискует оказаться в затруднительном положении между двумя сторонами Атлантики, упрямо проводя крайне жесткую политику в отношении России в одиночестве", - полагает журналистка. Может быть еще одно слабое звено - это мнение населения, считает Дежевски. Официальная версия произошедшего принимается не всеми: "Далеко не ясно, смогли ли кадры с камер наблюдения и вывод о вине ГРУ разубедить скептиков". На стороне России "как минимум некоторые юридические права, когда она требует сообщить местонахождение гражданки России Юлии Скрипаль и предоставить ОЗХО образец нервно-паралитического вещества", пишет колумнистка. В целом отношения между Великобританией и Россией стали напоминать одностороннюю холодную войну, которая, как и введенные Западом санкции, может навредить Британии больше, чем России, заключает Дежевски.