7 сентября 2018 г. Майкл Швирц и Хосе Баутиста | The New York Times Как утверждается, отравленный экс-сотрудник российских спецслужб сотрудничал с испанской разведкой "По-видимому, экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль, который был отравлен в Великобритании сильнодействующим нервно-паралитическим веществом, в последние годы сотрудничал с офицерами разведки в Испании - стране, ведущей жаркую битву с российскими организованными преступными группировками, некоторые из которых имеют связи с российским правительством", - утверждают журналисты The New York Times Майкл Швирц и Хосе Баутиста, ссылаясь на два источника - неназванное высокопоставленное должностное лицо Испании и испанского журналиста и писателя Фернандо Руэду. Уйдя на покой в Великобритании, Скрипаль "продолжал проводить брифинги для сотрудников спецслужб в Чехии и Эстонии, как говорят европейские должностные лица. Теперь складывается впечатление, что он также проявлял активность в Испании", пишет газета, отмечая, что это еще одна параллель между судьбами Скрипаля и "другого бывшего оперативника российской разведки", как именуют его авторы, - Александра Литвиненко. "Испанские власти признали, что привлекли Литвиненко к кампании против деятелей российской организованной преступности в Испании", - напоминают авторы. По данным газеты, Скрипаль в бытность полковником ГРУ "в середине 90-х служил в Мадриде, работая под прикрытием в качестве военного атташе российского посольства. Именно там, согласно материалам российского суда, он был завербован британской разведслужбой в качестве шпиона", говорится в статье. Напомнив дальнейшие вехи биографии Скрипаля: арест в России в 2004-м, обмен на шпионов и переезд в Великобританию в 2010-м, газета сообщает: "Но в последние годы Скрипаль возвращался в Испанию для нескольких встреч с офицерами ее разведслужбы - Центра национальной разведки (CNI), хотя содержание и конкретные даты этих встреч засекречены, говорят высокопоставленное испанское должностное лицо и испанский писатель Фернандо Руэда". "Он продолжал ездить в Испанию", - сказал Руэда, сославшись на разговоры с офицерами испанской разведки. "У нас с самого начала была большая проблема, - сказал в интервью газете отставной шеф испанской полиции, пожелавший остаться анонимным. - Мы игнорировали российский феномен и российскую организованную преступность. Мы не знали, как они действуют". "Скрипаль, Литвиненко - они дали нам более достоверные представления о реальности", - сказал он. Газета напоминает, что адвокат семьи Литвиненко "утверждал, что он был платным агентом испанской разведки и планировал поехать в Испанию, чтобы передать доказательства о возможных связях между Кремлем и деятелями российской организованной преступности". "Должностные лица не стали сообщать, занимался ли Скрипаль сходной работой либо, как в Эстонии и Чехии, просто читал лекции сотрудникам испанских спецслужб", - говорится в статье. Издание полагает: поездки Скрипаля не были ни противозаконными, ни необычными для экс-сотрудников спецслужб, но его бывшие российские коллеги могли расценить их по-другому. Газета пересказывает слова Александра Гусака, которого называет "полковником (по данным российских СМИ - подполковник. - Прим. ред.) ФСБ в отставке". "Русские, сказал он, питают что-то вроде генетической антипатии к предателям, хотя и добавил, что если бы он совершил нападение на Скрипаля, то воспользовался бы "мечом, а не пульверизатором", - говорится в статье. Источник: The New York Times