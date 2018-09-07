Российский государственный террор

"Холодно представленный Терезой Мэй результат расследования, проведенного британскими службами безопасности по делу о покушении на Сергея Скрипаля, не удивляет никого, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. - По-настоящему вызывают потрясение его детали. Они описывают, насколько преступно-халатно, легкомысленно и бесцеремонно действовали оба агента на британской земле".

"Российское государство небрежно и даже расчетливо пошло на риск того, что погибнуть могло и несметное количество невинных людей. Это нельзя назвать иначе как государственным террором", - утверждает автор публикации, обращая, в частности, внимание на то, что российские агенты оставили следы ядовитого вещества в гостинице в Лондоне, а также ехали с ним на поезде в Солсбери вместе с сотнями других пассажиров.

"Безусловно, то, что представила общественности премьер-министр Мэй, не является достоверным результатом расследования, проведенного в безупречном соответствии с нормами правового государства, - продолжает журналист. - Но дело никогда не дойдет до независимой проверки судами. Потому что Россия никогда не выдаст обоих обвиняемых".

"Владимир Путин использует этот изъян, чтобы посеять подозрения. В вопросе цинизма российского президента тяжело победить. Но: представленные сотрудниками органов безопасности Мэй документы и заявления Международной организации по запрещению химического оружия образуют убедительную цепь улик. Ничто в поведении Путина не дает оснований для возможных сомнений в том, что покушение с использованием яда было совершено по приказу его правительства и его спецслужбой. Хладнокровно, бесчеловечно", - констатирует издание.