У москвичей нет выбора

В выборах мэра российской столицы, которые пройдут в воскресенье, не будут участвовать представители оппозиции, сообщает журналист немецкого издания Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

"В субботу, в "день тишины", который всегда в России предшествует выборам, больше не должны проводиться предвыборные мероприятия. Кандидат Собянин заполнит тишину, пригласив президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на открытие нового концертного зала. Внимание и картинки по телевидению обеспечены", - отмечает журналист.

"Кандидаты из "несогласной" оппозиции потерпели неудачу уже в июле во время процедуры допуска к выборам, - продолжает Хельге-Донат. - Бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову не удалось собрать необходимые 110 подписей депутатов в свою поддержку. Подобное произошло и с главой Красносельского муниципального округа. Илья Яшин стал председателем совета депутатов в 2017 году. Тогда войти в муниципальную политику удалось более чем 200 оппозиционерам. Это было неожиданно. Кремль был встревожен происходящим "внизу". Поэтому на этот раз он внедрил новые фильтры".

На выборах 2013 года политическое руководство проявило себя еще более спокойно, пишет журналист. Участвовать в выборах смог даже конкурент Путина Алексей Навальный. Собянин тогда победил, "с трудом проскользнув с 51% мимо второго тура выборов". "Собянин хочет избежать повторения этого позора и стартовать в условиях, похожих на те, что были у Путина", - полагает Хельге-Донат.

"Собянин не худший мэр, но он технократ и политик без собственного мнения", - передает издание слова Гудкова. "Внешне Москва со своими широкими тротуарами и новыми бордюрами выглядит теперь как европейский город, внутри она осталась султанатом", - считает Гудков.