7 сентября 2018 г. Фиона Гамильтон | The Times Атаки с помощью "Новичка": видеозаписи подозреваемых подделаны, утверждают россияне, пытаясь сеять путаницу "После атак с применением "Новичка" в Солсбери российское государство развязало онлайн-кампанию дезинформации", - утверждает журналистка The Times Фиона Гамильтон. Газета сообщает, что ознакомилась с британским "правительственным досье, где детально описаны 37 различных ложных версий нападения с применением яда, которые можно связать либо с российским государством, либо с его опосредованными силами; эти версии распространяются в интернете с марта". Неназванный источник в британских правительственных кругах сказал: "Версии, которые распространяются до настоящего момента, не возымели большой популярности за пределами российских государственных СМИ и склонных к конспирологии онлайн-сообществ. Попытка за одну ночь вывести [хэштег] #Skripalhoax в тренд провалилась: было всего 822 упоминания. Мы полагаем, что после вчерашнего заявления (т.е. заявления Терезы Мэй и публикации фото подозреваемых в отравлениях в Солсбери. - Прим. ред.) российское государство пока не приступило к организации скоординированной дезинформационной кампании. Благодаря недавним мерам, принятым ИТ-индустрией, особенно компанией Twitter, организовывать дезинформационные кампании стало труднее и дороже". Газета пишет, что неназванный источник в британских службах безопасности "сказал, что Россия, как представляется, вбрасывает в публичные источники кое-какую правдивую информацию, в том числе утверждения, что номера их паспортов (т.е. паспортов подозреваемых. - Прим. ред.) различались последней цифрой". Патриция Льюис, научный директор британского аналитического центра Chatham House, указала, что наблюдатели сочли эту операцию неудачной, недостаточно профессиональной для ГРУ, поскольку камеры видеонаблюдения без проблем запечатлели подозреваемых. Льюис добавила: "На мой взгляд, они хотят сказать спецслужбам: "Что вы сделаете по этому поводу?" Это полностью гармонирует с дерзостью всей операции". Источник: The Times