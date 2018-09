7 сентября 2018 г. Джек Малверн | The Times Загадка улыбки Моны Лизы - это всего лишь больная щитовидка По мнению американских ученых, загадочная улыбка Моны Лизы связана с гипофункцией щитовидной железы, сообщает журналист The Times Джек Малверн. Мандип Мехра из "Клиники Бригхема и женской больницы" указал на изгиб рта Моны Лизы, одутловатую шею и высокую линию роста волос. Он предположил, что желтоватый тон ее кожи может быть симптомом повышенного содержания каротина. "Загадку Моны Лизы можно разгадать с помощью простого медицинского диагноза - болезни, связанной с гипотиреозом, - написал он в журнале Mayo Clinic Proceedings. - Во многом именно привлекательность несовершенств, вызванных болезнью, придает этому шедевру его таинственную сущность и очарование". Впрочем, Мехра признал, что облик Моны Лизы может объясняться лишь тем, что Леонардо использовал технику сфумато, при которой краски растушевываются и создают эффект дымки. В истории искусства Лиза Герардини, похоже, самый "болезненный" объект изображения, отмечает автор статьи. Он пишет: "В 1959 году исследователь Леонардо Кеннет Кил предположил, исходя из увеличенной щитовидки Моны Лизы, что она была беременна. В 1952 году ее назвали трансвеститом. В 1992 году один стоматолог заявил, что у нее нет передних зубов. В 2010 году один из ученых пришел к выводу, что у Моны Лизы высокий уровень холестерина, потому что, судя по всему, у нее жировые отложения вокруг глаз". Ей также приписывали паралич Белла, затронувший часть лица. Источник: The Times