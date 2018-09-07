Хотите жить дольше? Исследование выявило связь между воздержанием от пищи и долголетием

Согласно новому исследованию Национального института старения (NIA) в США, периодическое воздержание от пищи может быть ключом к долголетию, пишет журналист USA TODAY Дэлвин Браун.

"Группа ученых из NIA, Висконсинско-Мэдисонского университета и Pennington Biomedical Research Center (Луизиана) обнаружила, что увеличение промежутков между приемами пищи улучшило общее состояние здоровья самцов мышей и продлило их жизнь по сравнению с мышами, которые принимали пищу чаще. Пожалуй, еще удивительнее, что положительное влияние на здоровье наблюдалось вне зависимости от того, что ели мыши и сколько калорий они потребляли", - говорится в статье.

"Исследование показало, что у мышей, которые принимали пищу один раз в день и тем самым голодали дольше всех, продолжительность жизни была, как представляется, самой долгой, а прогнозы в связи с распространенными возрастными болезнями - болезнями печени и расстройствами метаболизма - были лучше", - сказал директор NIA Ричард Хоудс.

Руководитель исследования Рафаэль Де Кабо полагает, что при воздержании от еды на несколько часов "ваш организм за это время убирает и удаляет весь мусор", а если человек ест постоянно или периодически перекусывает, у обмена веществ нет времени на подстройку или отдых.

По словам ученого, мыши, питавшиеся раз в день, жили максимум на 40% дольше тех, кто имел круглосуточный доступ к еде.