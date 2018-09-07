Немцы считают миграционную политику государства катастрофической

Как показывают результаты опроса, проведенного социологическим институтом Infratest Dimap по заказу телеканала ARD и Die Welt, большинство немцев указывают на огромные промахи своего правительства по основополагающим направлениям миграционной политики.

83% опрошенных, сообщает Die Welt, "считают нереализованной или плохо реализованной стратегию депортации тех мигрантов, чей запрос на получение статуса беженцев был отклонен. 69% критикуют процесс общей интеграции мигрантов и их внедрение на рынок труда, а также меры, направленные на предотвращение агрессии и преступности".

Что касается процесса распределения и размещения мигрантов, сообщает издание, процент недовольных не так высок: "43% опрошенных положительно высказались о государственной политике в этой области".

Самой жесткой критике в связи с несостоятельностью в вопросах депортации правительство подверглось со стороны сторонников СвДП - ни один из тех, кто признался в симпатиях к этой партии, не поддерживает усилий власти в этом вопросе. Среди респондентов, голосующих за АдГ, правительство поддерживает лишь 6%.

"В настоящее время в Германии на фоне действий некоторых политиков из "Альтернативы для Германии" в Хемнице ведутся дискуссии по поводу того, стоит ли Федеральному ведомству по охране конституции взять партию на карандаш. 65% респондентов высказались однозначно "за", - передает издание.