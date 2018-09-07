Большое Путин-шоу

Каждое воскресенье на государственном телеканале "Россия" час эфирного времени теперь целиком и полностью посвящен Владимиру Путину. "Москва. Кремль. Путин" - так называется новый формат, который позволяет взглянуть на российского президента даже во время его отпуска. С помощью этой программы Кремль хочет добиться серьезных целей, отмечает московский обозреватель Die Welt Павел Локшин.

"Какое отношение Путин имеет к собранной бруснике? Нужны ли ему телохранители и в тайге? Как его интенсивная отпускная программа влияет на тех, кто его сопровождает?" - всеми этими вопросам, пишет Локшин, в минувшее воскресенье задавался ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи.

"9 тыс. километров за неделю", - восхищался Соловьев, комментируя кадры отпуска Путина. И тут же сменил тему, остановившись на рабочих визитах президента. "Отпуск закончился, начались трудовые будни - конечно, все и так понимают, что у Путина никогда не бывает времени на настоящий отпуск", - комментирует автор публикации.

"Путин, как правило, и без того является главным ньюсмейкером на государственных телеканалах. Раз в год он выступает с обращением к Федеральному собранию, (...) с той же периодичностью отвечает на якобы настоящие вопросы простых россиян, погружаясь в статистику и прогнозы во время "прямой линии". Для страны, которая все еще называет себя демократией, вроде бы достаточно, чтобы окончательно не перейти к "культу личности", - говорится в статье.

Новая программа должна показать Путина в лучшем свете. "И у этого есть причины: популярность переизбранного в марте президента дала трещину. Пенсионная реформа, согласно которой возраст выхода на пенсию для женщин повышается на 5 лет, для мужчин - на 8 лет, возмущает многих россиян. По данным околокремлевского ВЦИОМ, Путину сегодня доверяют лишь 37% жителей страны - вскоре после переизбрания это были 55%", - передает автор.

"Протестные настроения россиян сегодня высоки как никогда: как показывают исследования, проведенные "Левада-центром", 53% респондентов готовы выйти на улицы, протестуя против пенсионной реформы - даже при том, что Путин объявил о смягчении изначального ее проекта.

Пока не похоже, чтобы недовольство Путиным вылилось в требования его отставки, считают такие эксперты, как социолог Элла Панеях из Европейского университета Санкт-Петербурга. Однако поддержка Путина в народе пошатнулась, констатирует автор. Согласно последним опросам, "Единая Россия" не смогла бы получить думского большинства, случись выборы сегодня. За нее проголосовали бы лишь 34% россиян.

Новый телеформат "Москва. Кремль. Путин", должен, по всей видимости, поднять рейтинг российского президента.

"Архивные кадры, показанные в передаче, имели и обратный задуманному эффект, - полагает Локшин. - Они показали более стройного Путина, который выглядел более живым и молодым. И напомнили о том, сколько шеф Кремля уже находится у власти. Да и некоторые кадры с его последнего отдыха в Сибири могли бы не понравиться президенту, поскольку обнажают не совсем приятную правду: на них президент, сильно согнувшись, опирается на палку, поднимаясь на пологий холм".

"Очень человечным человеком" назвал Путина появившийся в студии у Соловьева пресс-секретарь президента Песков. "Это уже походит на культ Ленина: советская пропаганда объявила своего вождя "самым человечным из людей", - замечает Павел Локшин.

"Эта программа, - резюмирует журналист, - даже привыкшим к путинской пропаганде зрителям может показаться излишне грубой лестью и навеять скуку. На фоне накалившихся настроений в стране "культ Путина" может вызвать эффект, противоположный тому, что был задуман".