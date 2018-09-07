Москва в поисках филигранного решения

Российский президент встречается в пятницу в Тегеране со своим турецким и иранским коллегами, чтобы обсудить будущее Сирии. Москва хочет остаться важнейшим партнером Асада в послевоенной Сирии - однако свои собственные интересы намерен реализовать и Тегеран, сообщает Павел Локшин на страницах немецкой Die Welt.

"В то время как Запад демонстрирует нерешительность - таков посыл встречи в иранской столице, - три влиятельных политика уже давно обсуждают восстановление Сирии и ее будущее", - пишет журналист.

Однако этому будущему все еще угрожает не возвращенная под контроль режима в Дамаске провинция Идлиб, где проживают около 3 млн человек, в том числе беженцы из других районов страны, а также десятки тысяч боевиков-исламистов, вытесненных туда войсками Асада. "В этом вопросе разыгранное как по нотам единство между тремя переговорщиками начинает трещать по швам", - передает издание.

"На первый взгляд, - отмечает Локшин, - Асад, Путин и Рухани хотят одного и того же - крупной военной операции. (...) Турция выступает в роли покровителя Идлиба и в течение нескольких недель ведет интенсивные переговоры с Москвой. Она ищет решение, при котором не пострадали бы хотя бы умеренные повстанцы и была бы предотвращена гуманитарная катастрофа".

Москва, со своей стороны, не заинтересована в конфликте с Анкарой - Путину нужна Турция, чтобы вносить раскол в ряды НАТО. Кроме того, российский президент хочет позволить сирийским беженцам вернуться на родину, в качестве реверанса в адрес европейцев. "Новая миграционная волна сейчас не в интересах Москвы", - замечает автор статьи.

По мнению Алексея Хлебникова, политолога из прокремлевского аналитического фонда Российский совет по международным делам (РСМД), все это указывает на возможность компромисса по Идлибу. По словам эксперта, Москва занята поиском "филигранного решения", которое удовлетворило бы все стороны.

В случае если Асаду удастся вернуть под свой контроль Идлиб, тем самым практически выиграв войну, "конфликт между режимом и его патронами в лице России и Ирана может разгореться с новой силой", пишет автор статьи.

"Многие годы Москва не противодействует израильским авиаударам по иранским целям в Сирии", - отмечает Локшин и напоминает о сделанных в июне заявлениях главы российского МИДа о том, что все несирийские - читай, иранские - войска должны покинуть пограничный с Израилем район. В мае в ходе встречи с Асадом в Сочи Путин подчеркнул, что все иностранные войска покинут территорию Сирии.

"Кремль хочет, чтобы решения в Дамаске принимались без оглядки на Тегеран", - говорит Кирилл Семенов, независимый эксперт по Ближнему Востоку. Однако Кремлю не хватает воли и ресурсов, чтобы вытеснить Тегеран из Сирии.

Заверения Асада в том, что в Сирии нет иранских военных, далеки от реальности, отмечает Семенов. "Режим Асада и проиранские структуры практически срослись". Военная поддержка Асада уже перешла в долговременное присутствие, направленное против Израиля, считает эксперт.

"У России нет такого количества боевых подразделений в Сирии, как у Ирана", - говорит Семенов. По мнению экспертов, в Сирии могут находиться десятки тысяч шиитских бойцов.

По словам Семенова, российское присутствие в Сирии не было бы возможным без согласия Ирана. Как сообщается, командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани в 2015 году трижды прилетал инкогнито в Москву, чтобы убедить Кремль вмешаться в сирийскую войну.

По мнению политолога, лишь свержение Асада могло бы выдавить Иран из Сирии - однако при таком сценарии развития событий под вопросом окажется и российское присутствие.

"В конце августа, - сообщает издание, - Асад и министр обороны Ирана Амир Хатани подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере". Как подчеркнул иранский министр, соглашение открывает путь для восстановления "сирийской оружейной промышленности".

"Кремль вряд ли обрадовался тому, что Иран, против которого ООН ввела ограничения по оружейному экспорту, будет помогать Асаду восстанавливать оружейную промышленность, - пишет Локшин. - По всей видимости, Дамаск не хочет быть вечно зависимым от поставок вооружений из России. Это явный сигнал того, что влияние Москвы как в Сирии, так и в Иране ограниченно".

Помощь может прийти со стороны Трампа, замечает в заключение автор. "Если ситуация с антииранскими санкциями ухудшится и у Тегерана закончатся деньги на поддержку проиранских сил в Сирии, Россия может восполнить возникшие лакуны. Для Вашингтона и Иерусалима - неплохая новость".