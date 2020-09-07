Вредит ли Герхард Шредер репутации Германии?

Коварное отравление критика Кремля Алексея Навального шокировало мир, пишет немецкий таблоид Bild. Журналисты издания Ангелика Хеллеманн и Томас Блок побеседовали о деле Навального и ситуации в Белоруссии с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Министр заявил, что "есть много признаков" причастности российского государства к отравлению. "Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в расследовании этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами", - подчеркнул Маас.

"Смертельным химическим оружием, которым был отравлен Навальный, в прошлом владели российские власти. Доступ к "Новичку" имеет лишь очень малая группа людей. И яд уже использовался властями для нападения на бывшего агента Сергея Скрипаля. Если российская сторона не примет участия в расследовании преступления, совершенного в отношении господина Навального, это будет еще одним признаком соучастия государства в преступлении. Если все ограничится ложным изложением фактов и отвлекающими маневрами, то нам придется исходить из того, что России есть, что скрывать", - указал министр, отметив также, что охотно посетит Навального в клинике Charité, если это позволит состояние его здоровья.

Маас не пожелал комментировать утверждение России о том, что Навальный еще никогда не становился жертвой отравления на территории России, назвав его "абсурдным".

"Ультиматумы не помогут. Но если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, нам придется обсудить с партнерами ответ. Это нападение было совершено при помощи запрещенного на международном уровне смертельного химического боевого вещества. Это серьезное нарушение международного права, - заявил глава МИД ФРГ. - Поэтому реакция международного сообщества оказалась такой обширной. Мы подключили к делу ОЗХО, которая следит за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия".

Говоря о том, нужно ли правительству ФРГ теперь отказаться от участия в проекте "Северный поток-2", Маас отметил: "Я в любом случае надеюсь, что россияне не заставят нас изменить нашу позицию по "Северному потоку-2". И те, кто этого требуют, должны осознавать последствия. В "Северном потоке-2" участвуют более 100 предприятий из 12 европейских стран, около половины из них - из Германии. (...) Сводить сейчас дебаты только к "Северному потоку-2" не соответствует произошедшему".

"Мы согласуем с нашими партнерами, какая реакция будет подобающей. В конечном итоге все будет зависеть от ответов Москвы. Конечно, если мы размышляем о санкциях, то они должны действовать максимально целенаправленно. (...) Это коварное преступление является настолько серьезным нарушением международной Конвенции о запрещении химического оружия, что оно не может остаться без ощутимой реакции", - добавил министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли партия СДПГ поставить экс-канцлера Герхарда Шредера перед выбором: быть членом партии или главным газовым лоббистом Путина, Маас указал, что не занимается этой темой и не намерен "смешивать разные вопросы".

Комментируя ситуацию в Белоруссии, министр иностранных дел ФРГ заявил: "Лукашенко должен наконец быть готовым к диалогу. Я требую от Лукашенко, чтобы он вступил в переговоры с оппозицией, чтобы выборы были проведены заново, чтобы Лукашенко немедленно прекратил сажать в тюрьму мирных демонстрантов и издеваться над ними, чтобы он уважал права человека и свободу печати. Мы как Европейский Союз не признаем результаты выборов и приняли решение о санкциях. Сейчас мы занимаемся его реализацией. Если Лукашенко не отреагирует, последуют новые санкции".