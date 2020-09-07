Как Путин ведет войну в Германии

"Убийство в Тиргартене, кибератака на бундестаг, пропаганда и хитрый шпионаж. Долгое время немецкие политики вели себя сдержанно в отношениях с Россией. Станет ли отравление Навального последней каплей?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Через месяц, 7 октября, в Высшем земельном суде Берлина начнется процесс против Вадима Красикова. Россиянин подозревается в том, что, будучи наемным убийцей, в августе 2019 года он застрелил в берлинском парке Тиргартен гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. (...) Правительство ФРГ и немецкие органы государственной безопасности убеждены в том, что президент Владимир Путин сам отдал приказ о ликвидации чеченца родом из Грузии", - пишет журналист Маркус Венер.

"Если раньше Кремль еще пытался официально дистанцироваться от подобных преступлений, то сегодня насилие осуществляется открыто. При этом связи с государственными органами едва ли скрываются", - отмечает издание.

Убийство в Тиргартене стало первым "убийством, совершенным по приказу российского государства на территории Германии", "однако реакция федерального правительства была сдержанной - особенно в сравнении с заявлениями федерального канцлера Ангелы Меркель (ХДС) и министра иностранных дел Хайко Мааса (СДПГ) после новости о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия. Они не только категорическим тоном потребовали ответов от Москвы, но и объявили, что обсудят с партнерами по ЕС и НАТО подобающую реакцию. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала Россию в одном из интервью "агрессивным режимом, который пытается без зазрения совести и, среди прочего, с помощью насилия продвигать свои интересы".

"Выбор таких слов удивляет еще больше на фоне того, что отравление Навального произошло не на территории Германии. Как объяснить такую разную реакцию? Свою позицию по убийству в Тиргартене правительство ФРГ объясняло тем, что в правовом государстве свою работу сначала должна выполнить юстиция. (...) Однако неофициально было ясно, что оно не хотело ухудшать отношения с Москвой из-за мужчины, чья роль в Чеченской войне была связана с многочисленными кровавыми злодеяниями", - говорится в статье.

"Теперь же жертвой стал не бывший чеченский командир, а главный оппозиционер России, - указывает автор статьи. - Но реакцию можно понять и по другой причине. У Берлина заканчивается терпение в отношениях с Москвой. И не только из-за блокады Россией мирного решения на востоке Украины или бесцеремонного ведения войны в Сирии, но и из-за действий Москвы в самой Германии".

"В мае стало известно, что органам безопасности Германии удалось определить предполагаемого главного исполнителя серьезной хакерской атаки на бундестаг в 2015 году: речь идет о 29-летнем российском солдате Дмитрии Бадине. .(...) Взлом бундестага - это лишь один из наиболее громких примеров из множества кибератак, совершенных российскими хакерскими группировками, с помощью которых московское руководство хочет добыть информацию из немецких министерств, партий, парламента и политических учреждений", - утверждает издание.

"Новая холодная война, которую Россия уже много лет ведет в Евросоюзе, проявляется во многих сферах. Так, по данным кругов органов безопасности, в последние годы в Германии значительно возросла активность российских шпионов - сегодня она находится на уровне времен старой холодной войны".

"Возрастает и установление контактов внутри немецкой политики, например, с сотрудниками политиков, с целью получения или вымогательства информации. К тому же через российские СМИ, работающие за границей, например, RT Deutsch (ранее Russia Today) и Sputnik, осуществляется пропаганда и дезинформация. Во время миграционного кризиса они пытались углубить раскол общества, похожим образом они действуют и сейчас во время протестов против мер, введенных в связи с пандемией коронавируса".

"К тому же органы безопасности Германии выявляют отчасти скрытые связи России с партиями, стоящими на политической периферии, прежде всего с партией "Альтернатива для Германии". При этом России интересен не националистичный курс партии. Главная цель ведения гибридной войны - это скорее сотрясение, раскол и ослабление немецкого общества. Партия АдГ и на этот раз стала инициатором попыток раскритиковать "поспешное обвинение" России. Депутат Европарламента Максимилиан Кра заявил, что обвинения в адрес Кремля "как минимум должны быть подвергнуты сомнению". А глава партии Тино Хрупалла предупредил о том, что из-за отравления Навального не следует ставить под вопрос газопровод "Северный поток-2" и тем самым "энергетическую безопасность Германии". Впрочем, в этом он не одинок, - пишет Frankfurter Allgemeine в заключение. - Похожим образом высказалась и премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг".