В России бизнесу с детьми, рожденными в результате суррогатного материнства, препятствует Covid

"Из-за закрытия границ сотни детей, рожденных в России в результате суррогатного материнства, не могут быть переданы их иностранным родителям. Использование услуг суррогатных матерей, легализованное в 2011 году, остается прибыльной деятельностью и находится на подъеме", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"Мне было 25 лет, и у меня уже было двое детей. Мы хотели купить квартиру. Понимаете, найти хорошо оплачиваемую работу и воспользоваться приличным кредитом не так-то просто...". 36-летняя Ольга Патрина живет в Новосибирске, в Сибири. В 2008 году она случайно прочла статью о суррогатных матерях, которая привлекла ее внимание. "Я прошла медицинское обследование, оказалась здорова и могла рожать. В то время клиники искали родителей. Я поговорила с ними, мы обсудили мою зарплату и ежемесячные выплаты во время беременности", - рассказывает Ольга Le Figaro. Она получила миллион рублей (около 12 тыс. евро по текущему курсу) за то, что она называет "услугой". С тех пор она родила второго ребенка "для себя" и еще пять детей для других пар", - говорится в статье.

"Ольга - одна из сотен "суррогатных матерей" в России, где с 2011 года суррогатное материнство легализовано, в отличие от большинства европейских стран. В 2019 году суррогатные матери в России родили около 2 тыс. детей, многие из которых были отправлены родителям за границу. Но наступил период Covid-19. В связи с закрытием границ около тысячи младенцев, по данным нескольких источников, в настоящее время находятся в России, и их "предполагаемые родители" не имеют возможности их забрать, в частности, в Китай, Австралию или Францию. Поэтому в течение нескольких месяцев эти малыши росли в детских домах или в частных домах с нянями. Такая же проблема возникла на Украине", - указывает автор статьи.

"Внимание к вопросу суррогатного материнства в стране привлекло одно уголовное дело. В январе после смерти младенца, найденного под Москвой в квартире вместе с тремя другими детьми, в России впервые началось расследование по делу о "торговле людьми" в отношении врачей и суррогатной матери", - пишет Le Figaro.

"(...) Количество детей, рожденных в результате суррогатного материнства, остается минимальным по сравнению с общим числом рождений (1,6 млн в 2019 году). Но оно резко увеличивается: от 15% до 30% в год. Этого достаточно для того, чтобы развивать доходный бизнес с несколькими участниками: "предполагаемые родители", "суррогатные матери", доноры яйцеклеток, а также консультационные агентства и сайты, специализирующиеся на поиске суррогатных матерей. Не говоря уже о юридических фирмах, ответственных за заключение договоров, а также о медицинских центрах, проводящих обследования, предимплантационный процесс и наблюдение за беременностью", - комментирует Барлюэ.

"(...) Соглашение между биологическими родителями и суррогатной матерью касается не ребенка, а услуги по вынашиванию и рождению", - заявил в интервью Константин Свитнев, генеральный директор ведущей российской консалтинговой компании в области "репродуктивных прав" "Росюрконсалтинг". "У ребенка и у суррогатной матери разная кровь. Это как если бы родители доверили своего ребенка на девять месяцев няне, а потом забрали его", - спокойно поясняет юрист.

"После Covid-19 у нас почти нет иностранных пациентов. Но они вернутся", - уверяет Любовь Спорышева, руководитель Центра женского здоровья ЕМС в Москве. В этом элитном частном учреждении 70% из примерно 200 детей, рожденных здесь каждый год с использованием суррогатного материнства, до пандемии появлялись на свет от родителей-иностранцев: китайцев, корейцев, граждан стран Персидского залива (Катар, Оман, ОАЭ и т.д.). И от французов: как минимум десять детей в прошлом году. И как утверждает один проверенный источник в Москве, эти цифры растут", - говорится в публикации.

"Родителям суррогатное материнство обходится в сумму от 2 до 3 млн рублей и даже больше (от 23 тыс. до 34 тыс. евро по текущему курсу). Помимо вознаграждения суррогатной матери (от 14 ты. до 20 тыс. евро), существуют юридические и медицинские расходы, не покрываемые государством", - указывает журналист.

"(...) Несмотря на отклонения и неуправляемое развитие, эта тема не вызывает особых дебатов. Критика касается не столько этических вопросов, сколько стоимости, которая считается чрезмерной. Два года назад Госдума отклонила попытку отменить закон 2011 года. Так, в июле прошлого года влиятельный депутат Ирина Яровая призвала запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев. Этой осенью закон может быть представлен депутатам на рассмотрение, но не для того, чтобы запретить суррогатное материнство, а для того, чтобы более строго его регламентировать", - рассуждает журналист.

"Православная церковь выступила с осуждением суррогатного материнства, как сказал православный патриарх Кирилл, "доступная только обеспеченным людям процедура, по сути, в какой-то мере эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми". Такая точка зрения встречается редко. "О какой эксплуатации идет речь?" - отвечает Константин Свитнев. "Речь идет об активных женщинах, которые получают достойную заработную плату за то, чтобы помогать людям, которые не могут стать родителями. Каждый ребенок благословлен Богом", - утверждает юрист. Уже после того, как состоялся разговор с корреспондентом Le Figaro, он был объявлен в розыск полицией по вышеупомянутому делу о "торговле людьми" и покинул Россию", - говорится в статье.

"(...) Владимир Путин 15 января заявил, что демографический кризис для России - это "исторический" вызов, и объявил о ряде мер по повышению рождаемости. После распада СССР в 1991 году страна потеряла 5 млн жителей. Президент России не обмолвился о "суррогатном материнстве", несомненно, не желая грубо задеть Православную церковь, к которой он всегда проявляет знаки уважения. Но недавно близкий к Кремлю Дмитрий Киселев, заместитель генерального директора государственной телекомпании ВГТРК, заговорил о суррогатном материнстве в своем воскресном вечернем шоу на "России 1", одном из самых популярных телеканалов страны. Он ратовал за использование услуг суррогатных матерей, по пунктам разбирая аргументы Православной церкви", - отмечает журналист.

"Если Киселев начал пропагандировать суррогатное материнство, то, значит, это исходит сверху", - считает адвокат Полина Габай. "Я решил поговорить о суррогатном материнстве в своей телепрограмме из-за демографического кризиса, - объясняет Le Figaro Дмитрий Киселев. - Церковь должна проявить солидарность с усилиями государства и не отрезать себя от общества, потому что люди будут продолжать прибегать к суррогатному материнству".

"Влияние услуг суррогатного материнства на демографию еще предстоит доказать. С другой стороны, это действительно вписывается в контекст, когда становится все меньше младенцев, пригодных для усыновления. Популяризация суррогатного материнства также связана с несколькими случаями, широко освещенными в СМИ. Так, звезда эстрады 1970-х годов Алла Пугачева в 2013 году в свои 64 года обзавелась двойняшками благодаря суррогатной матери", - резюмирует Ален Барлюэ.