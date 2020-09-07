Пять лет спустя Германия справилась с миграционной волной, несмотря на перебои

"После решения Меркель открыть границы в 2015 году страна приняла почти 1,2 млн беженцев", - пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль.

"Меры санитарной предосторожности обязывают к тому, что несколько иностранцев молча ждут, прежде чем войти в здание центра социальной помощи в Моабите, неблагополучном районе Берлина. (...) Диана Хеннигес, директор этой независимой ассоциации, основанной в 2013 году, направляет всю свою энергию на управление приютом. "Мы постепенно профессионализировались. Начали мы с беженцев, а сейчас помогаем также всем нуждающимся. Мы предлагаем консультации по социальным процедурам и правилам предоставления убежища и наняли четырех человек", - объясняет женщина, у которой некоторые родственники погибли во время Холокоста.

"Как и берлинская ассоциация "Moabit Hilfe", часть немецкого общества в значительной степени поддержала политику приема мигрантов, инициированную Ангелой Меркель пять лет назад, что служит отражением образа великодушной страны", - говорится в статье.

"(...) Меркель тогда действовала на основе своих глубоких христианских и личных убеждений", - сказал на телеканале ZDF бывший в тот период вице-канцлером социал-демократ Зигмар Габриэль.

"Фраза "Wir schaffen das" ("Мы справимся "), которую Меркель произнесла в то время, сегодня суммирует ее четыре мандата. Этот лозунг стал столь же культовым, как отказ от атомной энергетики после аварии на Фукусиме. С 2015 года Германия приняла на своей земле около 1,2 млн беженцев. В 2018 году она выдала 544 тыс. видов на жительство, в два раза больше, чем Франция (265 тыс.). (...) Во имя ценностей христианской демократии несколько мэров из партии ХДС заявили о том, что готовы принять беженцев в своих муниципалитетах. Курсы в государственных языковых школах всегда переполнены. "Выполнение нашей задачи будет обеспечивать нам занятость в течение следующих пятнадцати лет", - уверяет Le Figaro Бенджамин Бекманн, директор интеграционных курсов в Федеральном управлении по делам миграции и беженцев.

"Однако эйфория первых дней исчезла. В политическом плане решение об открытии границы принимается поневоле. Просто не было "альтернативного решения", - считает тот же Зигмар Габриэль. Последний вспоминает о "наивности" руководителей того времени, в том числе бывшего главу компании Daimler Benz, который предсказывал наступление "экономического чуда" благодаря прибытию сирийских или афганских беженцев. "Мы недооценили огромную задачу по интеграции почти миллиона человек", - признает Зигмар Габриэль.

"В течение пяти лет у меня до сих пор нет документов, что мешает мне получить доступ к языковым курсам или найти работу", - подтверждает Le Figaro Ахмад, 27-летний иракский беженец, прибывший в Германию в октябре 2015 года и с тех пор живущий на ежемесячное государственное пособие в размере 400 евро. И наоборот, приток мигрантов, таких как этот молодой пекарь по образованию, повысил электоральные рейтинги крайне правой партии АдГ. Такое явление особенно заметно в восточной Германии. В Хемнице, бывшем Карл-Маркс-Штадте, где образ женщин в чадрах стал привычным для местного пейзажа, крайне правые получают почти четверть голосов. "Из-за своей обособленной иммиграционной политики Германия изолировала себя в Европе", - с осуждением говорит председатель крайне правой партии Йорг Мойтен. Если зеленые и социал-демократы поддержат Ангелу Меркель, то в общественном мнении постепенно утвердится осознание разделенного общества", - резюмирует Пьер Авриль.