Фронда учеников-антимасочников

"Учителя ожидали трудного начала учебного года, но никто не был готов к тому, что группы учеников могут отказаться носить такой ставший обязательным аксессуар, как маска", - пишет Тома Мессиас, учитель математики и журналист-фрилансер, на страницах Slate.fr.

"Ирина думала, что она подготовилась ко всему. Чтобы избежать излишнего беспокойства по поводу особенного начала учебного года, учительница по истории и географии много работала в течение большей части лета, тщательно переосмысливая организацию своих занятий. "Мне хотелось, чтобы ученики почувствовали себя максимально комфортно, несмотря на маску и санитарные инструкции. Мне это кажется важным, раз мы хотим, чтобы молодые люди были сосредоточенными и заинтересованными".

"В лицее, где работает Ирина, пленарное заседание до начала учебного года в основном касалось санитарных условий. Директор, в частности, напомнил, что было приобретено большое количество одноразовых масок для того, чтобы предлагать их ученикам (и взрослым). "Он также уточнил, что о любом ученике, сопротивляющемся ношении маски, следует немедленно сообщать завучу по воспитательной работе для повторной беседы, но это, вероятно, произойдет лишь в нескольких исключительных случаях", - уточняет учительница.

"Назначенная главным преподавателем без особого на то желания Ирина не успела дождаться своего первого "настоящего" занятия по истории и географии, чтобы столкнуться с неожиданными проблемами. "Во вторник днем, перед началом учебного года, учеников выпускного класса пригласили выстроиться во дворе по списку, в котором было указано их имя. В то время все были в масках". Студенты выстроились перед аудиторией, сели по приглашению Ирины... а потом шесть человек сняли свои маски", - говорится в статье.

"Это было явно спланировано, поставлено. Практически все они сняли их одновременно. На секунду мне показалось, что я теряю сознание. Ситуация вызывала сильное беспокойства, я словно столкнулась с кучей мелких заговоров". Ирина предложила этим ученикам несколько минут поговорить о пользе маски, но при одном условии: они (все мальчики) согласятся надеть ее заранее. Один из них, кажется, колебался, но потом все отказались. "Тогда у меня не было выбора: я послала этих учеников к завучу по воспитательной работе".

"(...) Далее рассказывает Арно, завуч по воспитательной работе этого лицея: "Я встретил их в конференц-зале, потому что принять семь человек в моем кабинете невозможно. Мне трудно точно воспроизвести то, что они мне сказали, но это была смесь "Covid-19 не существует", "в любом случае вакцина будет" и замечаний о теории заговора, которых я не понял".

"Во время беседы Арно услышал единственный аргумент, который показался ему немного более приемлемым, чем другие: "В любом случае, ваши классы переполнены, и там нет воздуха, поэтому, что в масках, что без масок, ничего не меняется", - заявил мне один ученик. Я все-таки объяснил ему, что это все равно, что он пришел бы в школу в нижнем белье посреди зимы под предлогом, что анорак - не идеальное средство защиты от гриппа".

"(...) Лицей Арно и Ирины - далеко не единственное учреждение, в котором имели место подобные инциденты. Софи, которая преподает испанский язык в колледже в Ангулеме, может это засвидетельствовать: "Довольно неприятно слышать, как школьники шестого класса говорят вам "нет, мы не будем носить маску", что очень похоже не только на недоверие подросткового возраста, то и на отголоски слов родителей".

"Указанных учеников принял директор колледжа, который расставил все точки над i и попросил Софи самой позвонить семьям. "Похоже, что одна из семей, с которой я связалась, отказалась от маски, скорее, из-за нехватки денег, что никогда не бывает легко признать", - рассказывает Софи. Дело решилось тайно, через социального работника", - пишет Slate.fr.

"С другой стороны, случается, что родители, с которыми связывались учителя, стойко отстаивали право своих детей не носить маску во имя теории заговора или антикапитализма. "Некоторые из этих людей пребывают в большом смятении. Мы чувствуем, что они потеряны, раздавлены потоком информации, которую они не всегда умеют отсортировать. Обнаруженные в Facebook видеоролики конспирологического содержания служили им источником информации как минимум шесть месяцев. Я говорю это без всякого презрения: можете ли вы представить себе беспорядок, который, должно был быть у них головах?"- говорит Софи.

"(...) Что касается учеников-антимасочников, с которыми приходилось иметь дело Арно, он не отчаялся убедить их в том, что они на ложном пути: "Они представляют примерно 5% или 6% наших учащихся... Это немало, но остается управляемым. Фактически, это как Covid-19: вы должны понять истоки проблемы, чтобы предотвратить ее распространение. Мы будем внимательно следить за этими учениками, разговаривать с ними, разоблачать ложную информацию и приводить их в себя. Мы занимаемся этим с мая. Фактически, мы уже над этим работаем".

"(...) У меня есть несколько очень чувствительных учеников, - рассказывает Арманс, учительница французского языка в колледже. - Некоторые пришли ко мне в первый день занятий, чтобы сказать, что их родственники находятся в группе риска и что они действительно не могут позволить себе заразиться. Мы не можем разрешить некоторым из их товарищей делать все, что они хотят, и неделями оскорблять их тревожные чувства".

"В мае Министерство образования разместило в интернете документ под названием "Covid 19 и риски сектантских эксцессов". Он направлен, в частности, на то, чтобы "ознакомить учащихся с рисками, связанными с опасными речами, в которых говорится о ложных средствах защиты, и опасными советами, связанными с Covid-19", и "развить критическое мышление учащихся, чтобы лучше бороться с дезинформацией, фейковыми новостями, слухами и теориями заговора", - передает автор статьи.

"В документе представлен список рекомендаций и пунктов, по которым следует проявлять бдительность, а также некоторые образовательные возможности, которые могут быть использованы преподавательским составом. В программе содержится разоблачение медицинского шарлатанства и обучение научному подходу (с целью "развития "рационального, автономного и просвещенного" ума каждого учащегося"). Это будет необходимо для того, чтобы компенсировать всплеск антимасочных публикаций, которые доступны в социальных сетях с помощью одного щелчка мыши", - говорится в статье.

"В четверг Ирина вернулась к ученикам выпускного класса, которых ей доверили в первый день занятий. В строю два ученика (по сравнению с шестью ранее) были без маски и их снова вызвали на прием к завучу по воспитательной работе. "Случай с этими двумя учениками меня тревожит, потому что они меня игнорируют, но я стараюсь смотреть на вещи позитивно: всего через два дня группа фрондеров уже стала втрое меньше. Мы движемся в правильном направлении". Что обещает вернуть некоторое спокойствие в учебный процесс", - резюмирует Тома Мессиас.