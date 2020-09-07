Гнусные типы во главе компаний

"Невыносимый характер зачастую считается помощником в карьере. Однако психологи говорят: хотя гадкий характер и дает преимущества, они сводятся на нет другими чертами", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Несколько лет назад в журнале The Atlantic автор Том Макниколс уже поднимал эту тему. В тексте о Стиве Джобсе, чье социальное поведение зачастую как минимум вызывало напряжение, Макникол писал: тот, кто прочтет биографию экс-главы Apple, может прийти к мысли, что для того, чтобы стать таким же успешным, как Джобс, нужно лишь быть "большим придурком". Действительно ли это так?".

"Мы действительно не испытываем недостатка в неприятных типах", - пишут психологи из команды Кэмерона Андерсона во введении к своему исследованию, в котором они попытались найти ответ на вышеуказанный вопрос. Как показывают они в научном журнале PNAS, несмотря на все субъективные оценки, невыносимый характер не дает особого преимущества для продвижения по карьерной лестнице. С одной стороны, ассоциируемые с таким характером типы поведения - агрессивное доминирование, эгоизм, манипулирование - вполне помогают заполучить влияние в компании. С другой стороны, как показывают ученые, эти неприятные личности одновременно проигрывают свой социальный капитал в отношениях с другими людьми в компании: так как они, как правило, никому не помогают, никогда не проявляют щедрость и не работают на коллектив, это препятствует их стремлению к влиянию. Наконец, внутри социальной структуры люди обладают таким количеством влияния, какое позволяют им иметь другие участники. Тот, кто идет по трупам, в какой-то момент окажется в одиночестве на кладбище", - пишет издание.

"Оба фактора практически устраняют друг друга: то, что человек получает благодаря одному эффекту, он снова теряет из-за другого. "Таким образом, скверным индивидуумам удается добраться до верхушки компаний так же часто, как и приятным людям", - пишут исследователи из команды Андерсона из Калифорнийского университета в Беркли".

"Впрочем, эти ужасные люди оставляют такое сильное впечатление, что очень быстро приходят другим на ум во время размышлений о типичном руководстве. Будь то экономика, политика или культурная жизнь, унижающий остальных, высокомерный, самовлюбленный "вожак" сразу же приходит на ум, считают психологи".

Для своего исследования ученые провели тестирование среди испытуемых по окончании их университетского обучения в период с 1999 по 2008 год с целью определения так называемой "большой пятерки", принятой в психологии модели основных компонентов характера индивидуума. Согласно ей, характер человека можно описать как комбинацию таких черт, как открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, нейротизм и доброжелательность. В 2018 году исследователи снова связались с участниками и проверили, каких успехов почти 700 испытуемых добились в своей профессиональной жизни.

"Те, кто десять и более лет назад оказался невыносимым человеком, в 2018 году необязательно занимал более ответственные позиции, чем люди с более приятным характером. Исследователи говорят о нулевом эффекте - который не является ни плохим, ни хорошим. При этом экстраверсия, наоборот, оказалась фактором, способствующим продвижению по карьерной лестнице: хотя поведение этих общительных, энергичных экстравертов и было весьма агрессивно-доминантным, пишут Андерсон и коллеги, но, в отличие от людей с гадким характером, они не так быстро разрушают свою репутацию и признание своим антисоциальным, эгоистичным поведением", - передает издание.

"Проблемное поведение может быть и следствием того, что человек занимает влиятельную должность", - говорят психологи. Выражаясь ясными, пригодными для офисной кухни словами, быть мерзким типом - не значит иметь преимущества в карьере; однако карьера может сделать из тебя мерзкого типа", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.